Турция иска обяснение от Google за срива

Заместник-министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция заяви, че екипът за кибер реагиране, озаглавен „Екипът за реагиране при компютърни извънредни ситуации“, е поискал технически доклад от Google относно причината за големия срив, възникнал в четвъртък, предаде Анадолската агенция.

„Има прекъсване, засягащо Турция и европейския регион в Google, Android и свързаните услуги“, написа Омер Фатих Саян в турската социална медийна платформа NSosyal. Той каза, че следят процеса отблизо. „Тези прекъсвания показват колко важни са местните и националните продукти и софтуер. Поради тази причина работихме усилено за увеличаване на дела на местното съдържание както в софтуерните, така и в хардуерните аспекти на 5G“, отбеляза Саян. „Ще увеличим допълнително настоящия ни процент на местно съдържание от 60%“, добави той.

Съобщава се, че услугите на Google са били недостъпни за милиони хора в няколко страни, предимно в Югоизточна Европа.

„Имаше рязко увеличение на докладите, започвайки от 7:10 GMT. По време на прекъсването получихме доклади от Турция, България, Гърция, Грузия, Хърватия, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Армения, Азербайджан и 16 други държави“, пише уебсайтът за проследяване Outage.Report. ОЩЕ: Google и YouTube се сринаха часове след знакови съдебни решения*