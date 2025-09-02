MetLife България с престижно отличие: Great Place to Work®

MetLife България вече официално е Great Place to Work®. Българският офис на застрахователите получи престижния сертификат Great Place to Work® – международен златен стандарт за качество на работната среда.

Отличието е присъдено след задълбочен анализ, извършен по методологията Great Place to Work Trust Index. Това е глобално утвърден инструмент, който чрез анонимни анкети измерва реалното усещане на служителите за атмосферата в компанията, справедливото отношение към екипите и възможностите за развитие - както и десетки други ключови параметри. Резултатите показват, че MetLife България е място, където хората се чувстват ценени, подкрепяни и мотивирани да растат заедно - лично и професионално.

„Атмосфера, която създаваме заедно“

„Да бъдем сертифицирани като Great Place to Work® е изключително постижение, защото идва директно от нашите служители. Това е признание за атмосферата, която създаваме заедно – с грижа, уважение и визия за бъдещето. А сертификацията ни мотивира и задължава да продължим да развиваме средата, в която хората се чувстват ценени и вдъхновени.“, споделя Анита Кирилова, генерален мениджър на MetLife България.

Анита Кирилова, генерален мениджър на MetLife България

С това признание българският офис прибавя още един приз към другите 32 сертификата, получени от операциите на компанията по света. Тази впечатляваща колекция от отличия е резултат от работна култура, изграждана последователно и с мащаб през годините. Като водеща животозастрахователна компания, предлагаща решения за животозастраховане, заболяване и злополука, MetLife пренася ценностите на бизнеса си – грижата и подкрепата за хората – и в отношението към екипа си.

Високо удовлетворение и честна комуникация

Служителите са поставили изключително високи оценки на компанията. Посочили са, че имат високо удовлетворение от работата и екипа си, че вярват в смисъла на своя труд и го свързват с истински социален принос. Работната среда е динамична, вдъхновяваща и ориентирана към хората – с акцент върху личностното израстване и възможността да допринасяш за реална промяна. А прозрачната и честна комуникация с ръководството е една от основните метрики, които формират високия работодателски ранг на компанията.

Резултатите от анкетите показват още, че MetLife България е място, където хората се чувстват оценени и приети и могат да бъдат себе си: съвкупност от фактори, които изграждат справедливо и приобщаващо работно място.

“Сертификацията Great Place to Work® е глобално признат символ на организационна култура, която поставя хората в центъра на всичко. MetLife България вече гордо носи този знак – и продължава да гради бъдеще, в което работата е не просто задължение, а вдъхновение”, допълва още Анита Кирилова.