Huawei Pura P80 Ultra носи фото иновации и премиум дизайн

Производителите на телефони отлично разбират, че те изместиха компактните фотоапарати от джобовете на потребителите и за последните е от голямо значение качеството на заснетите спомени. Huawei не прави разлика и показва (за пореден път)колко насериозно взима фотографията, облечена в телефон, представяйки все по-способни модели.

Новата серия Pura P80 затвърждава това, а вариантът Ultra е перлата в короната, с 1-инчов сензор на основната камера, солидно оптично приближение и добро цветопредаване. Но да не избързвам.

Дизайн и основни параметри

Pura 80 Ultra определено привлича погледи с характерното си тяло и любопитно надничащите в единия му край лещи на камерите. Предлага се в два цвята - Prestige Gold и Golden Black, със заоблени линии и е покрит със здраво и защитено от надраскване стъкло, като върху екрана то е второ поколение Crystal Armor Kunlun Glass. На задния панел се откроява оформеният като стрелка (символът Forward, както го наричат от Huawei) остров с три големи лещи, покриващи 4 отделни камери.

Те са основната причина смартфона да тежи 234 грама и при разопаковането да се усеща солиден, но леко дисбалансиран. След 10-15 минути работа ръката свиква и тялото стои стабилно и удобно в дланта.

Екранът на Pura P80 Ultra e с размер 6.8”, площта му се нарушава единствено от селфи камерата, а рамката му е съвсем тънка и ненатрапчива. Захранването е подсигурено от батерия с обем 5170 mAh, а зареждането ѝ става с мощност до 100W с кабел или до 80W при безжичен вариант, като при пълна мощност зарядът на батерията ще достигне 100% за под един час. За разговори и музика се грижат два високоговорителя, в горната и долна част на корпуса, които осигуряват силен, ясен и достатъчно богат на динамика звук.

Чипсетът на този смартфон е Kirin 9020, изработен по 7нм процес. По отношение на паметта, вариантите са с 16GB RAM и 512GB или 1TB място за съхранение.

Свързаността е Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, L2HC, NFC и инфрачервен порт.

Корпусът е защитен от проникване на вода и прах, издържа на високи температури и потапяне във вода до 2м, а като допълнителна защита от удар в комплекта е включен защитен гръб с изискан дизайн.

Екран

Споменатият вече екран е LTPO OLED с яркост до 3000 нита, разделителна способност 2848×1276 пиксела и опресняване до 120Hz. За по-наситено и въздействащо изображение допринася поддръжката на HDR Vivid видео. По време на тестовете, екранът остави отлични впечатления с плавно опресняване и много добра яркост, като остана с ясна картина дори и под пряка слънчева светлина.

Камера

Имаме много да говорим за фото възможностите на Pura P80 Ultra с неговите 4 камери във всякакви формати. Да започнем от основната такава, която е в ролята на работния кон във фермата. Тя е изградена с голям 1-инчов сензор с 50 мегапиксела и променлива бленда f/1,6 - f/4,0, динамичен диапазон от 16EV. Фокусното ѝ разстояние е 23мм (еквивалент на 35мм кадър), идва с оптична стабилизация и автофокус с фазова детекция.

Втората камера е широкоъгълната, с 40 мегапиксела, фокусно разстояние 13мм и фиксирана бленда f/2.2.

Третата и четвъртата са увеличителните (zoom) камери, осигуряващи 3,7-кратно и 9,4-кратно приближение, спрямо основната, използвайки две оптични системи, но един сензор - хитра иновация от Huawei, която позволява въпросният сензор да е с поголям размер (цели 1/1.28”, 50мп), което пък означава повече светлина, която попада

върху сензора. Това от своя страна води до по-детайлни и чисти снимки. За да постигнат дадения ефект, от компанията са разработили механизъм, който да придвижва призма под една от двете челни лещи, за да улови светлината и едновременно с това да блокира проникването на светлина от неизползваната леща. Този механизъм разчита на много фина механика с над 140 компонента, която Huawei са подложили на множество тестове, включително и над 180000 превключвания между двете оптики.

И в двата варианта се използва оптична стабилизация и автофокус с фазова детекция, блендата е фиксирана на f/2,4 за 3,7-кратното приближение и на f/3,6 за 9,4-кратното приближение. При използване на по-голямото приближение се налагаобединяване на пиксели и използваемата разделителна способност е 12,6мп, коетопак е предостатъчно.

Как, обаче, се справят реално всички тези технологии и какви са крайните резултати? Обобщено, всички камери дават много добри резултати и вдигат високо летвата пред

конкурентните модели. Най-предпочитана от мен бе основната камера с 1-инчовия ѝ сензор, който приема по-голямо количество светлина за снимки с много ясно и детайлно изображение и забележително ниски нива на шум, дори и когато снимах в полумрак. Впечатление прави и качеството на оптиката и консистентността на детайлите както в централната част на кадъра, така и по краищата, както и доброто справяне с цветни аберации. Нощните снимки разчитат на по-дълга експозиция, а резултатът е впечатляващ, с точни цветове и широк динамичен обхват и добре предадени сенки без високо ниво на шум в тях.

При телефото камерите резултатите също са забележителни - при 3,7-кратното приближение детайлите са в изобилие, ясно изразени, шумът остава добре контролиран, а цветопредаването е точно и богато, малко по-сатурирано (типично за смартфони), прецизно експонирано. Преминавайки към 9,4-кратното увеличение, съвсем очаквано леко се губи детайл и се появява малко повече шум, но това е разбираемо - все пак изискванията към оптиката значително нарастват. Снимките, все пак, остават с достатъчно добро качество.

Широкоъгълната камера също върши много добра работа, но там забелязах леки оптични изкривявания по ъглите на кадъра. Имайки предвид, че основната камера е използваема и за панорами, бих очаквал така или иначе използването на широкоъгълната да е сведено до минимум по естествен път.

Няма как да пропусна и макро режима, с който успях да заснема немалко ясни и детайлни снимки на дребни предмети, текстури, насекоми и какво ли още не и да ги разглеждам като под микроскоп.

Pura P80 Ultra се справя много добре и на видео фронта, като може да използва формат до 4K при 60 кадъра/секунда и оптична стабилизация. Видеото се записва с кодек h.265, който може да бъде сменен на h.264, ако така предпочита потребителя.

Оптичната стабилизация работи отлично, а апаратът не се нагорещява прекалено по време на запис.

Процесор, операционна система и софтуер

Както споменах по-горе, процесорът в Pura P80 е Kirin 9020 в комбинация с графично ядро Maleoon 920 GPU. Ако погледнем сравнителни таблици, този процесор не е на върха в тях, но по-важното е как се държи в ежедневието, а там не успях да забележа забавяне или неприятно изчакване в нито един момент от ежедневната работа.

Huawei доставят смартфона с тяхната EMUI 15, базирана на Android 12, достатъчно позната и удобна за употреба. Наблегнато е на персонализирането на изгледа с различни теми, включително динамични, подобрена сигурност и ИИ асистент (техният е наречен Celia).

Инсталирането на приложения изисква допълнителна стъпка, тъй като Huawei не могат да инсталират Play Store по подразбиране. Тяхната собствена App Gallery предлага достъп до голяма част от познатите ни приложения, а допълнително такива от Play Store могат да бъдат инсталирани най-лесно като се използва GBox - емулатор, който прави нещата много лесни.

По подразбиране на телефона ще намерите немалко неща за ежедневна употреба - браузър, приложения за разглеждане и редактиране на снимки и видео (надявам се редактора на снимки да бъде подобрен допълнително от Huawei), игри и здравно приложение. Изкуственият интелект също заема своето място във функциите на телефона, а и с времето ще търпи все повече подобрения.

За финал

Huawei са наблегнали на два основни аспекта при Pura P80 Ultra - привлекателен външен вид и качествена фотография. И при двата са свършили завидна работа - дизайнът привлича интерес дори сред хора, които не обръщат особено внимание на смартфоните, а фото възможностите са впечатляващи и е близо до невероятното колко много постига този смартфон - особено като се има предвид ограниченото място, с което разполагат инженерите. Pura P80 Ultra не прави компромиси и на останалите фронтове, но ако споменатите две области - или поне фотографията - са приоритет за вас - този телефон е силен претендент.