Историческа сделка между Apple и Google: Gemini влиза в Siri

Apple и Google са в напреднали разговори за сключване на сделка на стойност милиарди долари, съобщи Bloomberg. Споразумението предвижда двата технологични гиганта да разработят специална версия на модела Gemini AI, която ще захранва Siri още през следващата година. Преди да избере Gemini, Apple е тествала и други технологии за усъвършенстване на своя гласов асистент, включително ChatGPT на OpenAI и Claude на Anthropic.

В крайна сметка компанията се спира на решението на Google след серия вътрешни тестове, които показали по-добри резултати. Още: Уолстрийт чупи рекорди, трета компания вече струва над 4 трилиона долара

Според анализатори, бъдещият модел Gemini ще надмине настоящия изкуствен интелект на Apple по мащаб и възможности. Технологията на Google използва 1,2 трилиона параметри – значително повече от 150-те милиарда, с които работи настоящият модел Apple Intelligence.

По условията на очакваното споразумение Apple ще плаща на Google около 1 милиард долара годишно за достъп до технологията. Gemini ще се използва основно за функции като обобщаване на съдържание и планиране в Siri, докато част от асистента ще продължи да работи с вътрешни модели на Apple.

AI надпреварата

Тази сделка се разглежда като признание, че Apple изостава в надпреварата за лидерство в областта на изкуствения интелект. Въпреки това, компанията не планира да остане зависима от Google – според източници на Bloomberg, Apple вече разработва собствен генеративен AI модел, който с времето ще замени Gemini. Още: Мъск съди Apple и OpenAI заради изкуствения интелект

Очаква се повече подробности за партньорството да бъдат представени през първата половина на 2026 г., в рамките на бъдещите обновления на Siri и операционните системи iOS и macOS.