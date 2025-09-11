Как работи новата бизнес услуга за обратно изкупуване на смартфони и таблети на Yettel и Swipe.bg?

Devices Buy Back превръща старите мобилни устройства в ресурс

Има неписано правило в бизнеса, че всеки актив, който не носи стойност или не е в употреба, генерира загуба. Върху този фундаментален принцип стъпва новата услуга за обратно изкупуване на мобилни устройства, създадена съвместно от Yettel и Swipe.bg. Загубата от забравените в склада смартфони и таблети не е само в постепенната им амортизация. Тя е в пропуснатите ползи от капитала, заключен в тях, и в реалните разходи за съхранение и управление.

Услугата Devices Buy Back е създадена, за да превърне този пасивен разход в актив, като целият процес е максимално улеснен за бизнеса. Yettel и Swipe.bg се грижат за всичко – от оценката и логистиката до изтриването на данни, техническата проверка и рециклирането на устройствата, които не подлежат на повторна употреба.

Как работи Devices Buy Back?

Процедурата е бърза и лесна. Компаниите подават заявка, в която описват броя, вида (смартфони или таблети), марката и състоянието на устройствата. На база тази информация, те получават предварителна ценова оферта.

Ако тя бъде приета, фирмите предават устройствата чрез куриер. Следва окончателно оценяване на апаратите и изплащане на съответната стойност. Оценката се извършва по два критерия – външно състояние и техническа изправност. Последното се определя от специализиран софтуер, който генерира обективен доклад за всеки хардуерен елемент.

Всеки клиент има достъп до този репорт, а целият процес се документира с видео за пълна прозрачност. Освен това има възможност за издаване на сертификат за надлежно изтриване на данни. Няма ограничения за минимален брой изкупени устройства, като могат да бъдат предадени от един до хиляда апарата наведнъж. За клиента няма никакви допълнителни разходи, нито ограничения относно това откъде са били закупени устройствата.

Какво още печели бизнесът?

Освен изплатената сума, всяка компания получава и сертификат за спестени въглеродни емисии. Този документ служи като доказателство за отговорното управление на електронните отпадъци и реалния принос на организацията към устойчивото развитие. Той може да бъде използван както във вътрешни ESG отчети, така и като част от външни комуникации с клиенти, инвеститори или партньори.

Този екологичен ефект не е символичен, а е измерим. Всеки върнат за повторна употреба или рециклиране смартфон или таблет спестява средно 2,8 килограма въглеродни емисии, което е еквивалентно на около 226 зареждания на мобилен телефон.

Колкото по-рано едно устройство бъде предадено, след като излезе от употреба, толкова по-голям е шансът то да бъде използвано повторно и стойността му да е по-висока. Така се удължава неговият жизнен цикъл, намалява се нуждата от ново производство и се ограничава допълнително въглеродният отпечатък, свързан с извличането на суровини и производствения процес.

Защо да изберем Devices Buy Back?

Devices Buy Back е първата по рода си услуга за обратно изкупуване на мобилни апарати и смартфони, предлагана на българския телеком пазар. Тя е интелигентно и устойчиво решение за бизнеса, което не само позволява на компаниите да добият финансова стойност от вече ненужните си устройства, но и допринася за намаляване на въглеродния отпечатък чрез рециклиране и повторна употреба. По този начин организациите освобождават ресурси, демонстрират отговорност към околната среда и правят конкретна стъпка към по-зелено бъдеще.