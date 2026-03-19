Какво иска тя и какво иска той от една телевизионна вечер - и как Arena Select ги среща по средата

В една връзка има малки „вечни“ дилеми - като тази какво да се гледа вечер. Тя често иска история, която да я увлече, да я разсмее или да я остави с усещане за смисъл, а той е в настроение за екшън, динамика и сюжети, които не дават време за превъртане. Истината е, че и двамата искат едно и също - качествено съдържание, което да се намира без усилие: взимаш дистанционното и вечерта започва. Точно с тази идея Vivacom предлага Arena Select - пакет с три нови канала Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, който събира три свята в един абонаментен план.

Когато търсите „повече адреналин“, Arena Action е логичният избор. На 23 март от 22:30 ч. ще се излъчи Пазителят от Банкок. История за агент, който е изпратен под прикритие в Тайланд, за да разкрие мрежа за трафик на хора, ръководена от престъпен бос. На следващия ден от 20:30 ч. Земя на гангстери разказва за боксьора аматьор Джак Макгърн, който по време на „Сухия режим“ в Чикаго се издига в редиците на италианската мафия и става дясната ръка на Ал Капоне. Конфликтът между италианската и ирландската банда води до най-бруталната война между престъпни групировки в историята на града. А в неделя, 29 март от 01:00 ч., Антонио Бандерас ще блести в Кървава разплата – история за частен детектив, който се обединява с опасен убиец, за да разкрие зловещи тайни в тих град и да изчисти името на своя ментор.

Когато имате нужда от „време за релакс“, Arena Comedy влиза в ролята на спасител на настроението. На 24 март от 19:30 ч. смехът е гарантиран с филма Три седмици, три деца. 25-годишната Дженифър Милс живее без ангажименти и се радва, че приятелят ѝ не мисли за брак. За разлика от по-голямата си сестра Манди, която се омъжва млада, Дженифър обича безгрижния живот, който обаче изглежда доста безумен. На 25 март от 21:00 ч. Не мога без мама разказва как на Деня на мъртвите една майка се връща, за да открие, че тримата ѝ пораснали синове са грозни и мързеливи. А на 28 март в 22:40 ч. култовата комедия за Зак и Мири, които са приятели от детинство, ще ни покаже опитите им за разрешаване на финансови проблеми.

И когато и двамата искат нещо, което да ги докосне, без да става тежко, Arena Life дава идеалната „трета посока“. На 26 март от 18:30 ч. ще се излъчи документалния филм Съзряване, който ще разкаже историята на 25-годишна жена, която се връща към тийнейджърските си години в търсене на отговори за собственото си поведение. Чрез науката и изследванията на мозъка ще разберем защо юношеството е период на крайности. На 27 март по същото време ще се излъчи Капитализъм 2.0. Заснет в Нидерландия и Бразилия, филмът разглежда проблемите на линейния икономически модел „вземи-произведи-консумирай-изхвърли“ и представя кръговата икономика като нов устойчив подход, прилаган с впечатляващи резултати. А за любителите на сериалите, вечерта на 27 март от 22:40 ч. започва втори сезон на Ритуалът. История за група студенти, които загиват при подозрителни обстоятелства.

От ноември 2025 г. зрителите на Vivacom имат достъп до трите нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life. Само месец по-късно, по време на свободния достъп до всички канали, новото портфолио на Arena Select отбеляза над 3,2 милиона гледания на повече от 234 000 устройства в EON – доказателство, че зрителите го приеха с ентусиазъм.

Комфортът в една обща вечер не е само в сюжета, а и в детайлите, затова 90% от заглавията в Arena Select са с висококачествен български дублаж, което прави гледането по-лесно и приятно. А офертата е създадена да звучи като разумен компромис, който всъщност е чиста печалба за двама: Arena Select може да бъде заявен до 31.03.2026 г. през приложението My Vivacom със 75% отстъпка на промоционална цена от 1.00 € | 1.96 лв. за всеки 30 дни за срока на ползване, а за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM пакетът е включен без допълнително заплащане. И когато тя и той се чудят „какво да гледаме“, отговорът вече може да е един – не компромис, а избор с настроение за двама.