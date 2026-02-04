В стачна готовност: Държавната администрация ще спре работа, в никакъв случай не била раздута

Липсата на диалог с властта и нерешеният проблем с ниските заплати може да изправи България пред ситуация, в която държавната й администрация не работи, защото стачкува.

"Напрежението вече наистина е огромно. На дневен ред не стои въпросът дали да протестираме, а кога. Все по-често се говори за ефективна стачка и реално спиране на работа", заяви Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".

По думите й инфлацията отдавна е изяла повишението от 5%.

"Очакваме да бъдат изплатени към бюджетните заплати в края на февруари. През януари течеше т.нар. годишно оценяване на държавната администрация, което е абсолютно безсмислено. Данните за инфлацията касаят изминал период, а всички, работещи в държавната и общинската администрация ще трябва да покриват своите сметки и разходи през настоящата година. Това увеличение няма по никакъв начин да запази покупателната способност на хората", заяви тя.

Няма с кого да се преговаря - властта постоянно се сменя

Атанасова съобщи, че през последните няколко седмици много хора са напуснали работата си в различни държавни институции.

"От Агенция "Социално подпомагане", от Статистическия институт, от НОИ – едни от ключовите администрации в държавата. Там работата е много, заплащането е твърде ниско. Този процес сега ще се засили", обяви тя.

От известно време ситуацията е такава, че реално няма с кого да водим социален диалог, оплака се синдикалистът пред БНР.

"Ако започнем преговори, то след месец властта се променя. Насрочват се нови избори и пак сме в изходна позиция. Не сме водили разговори с колегите от КНСБ, за да стиковаме нашите дейдствия, но със сигурност предстоят такива. Нямаме никакво намерение да чакаме когото и да било – служебен кабинет или нов редовен, считаме, че веднага може да се намери решение за секторите, които са в най-затруднено положение. С постановление на Министерски съвет да се отпуснат допълнителни средства за увеличение", категорична е тя.

"В никакъв случай държавната администрация на България не е раздута"

Според нея необходимите пари могат да се вземат от буферите в бюджета, какъвто е капиталовата програма.

"Говорим за няколко десетки милиона, които могат да се намерят без никакъв проблем", смята експертът.

В никакъв случай държавната администрация на България не е раздута, категорична е Кремена Атанасова.

"На средноевропейските нива е. Нямаме против да разгледаме целия държавен апарат и да видим дали има нужда от преструктуриране. В никакъв случай съкращения не могат да бъдат направени, без да се направи преглед на администрацията. Но да се казва, че трябва да съкратим 20, 30, 40% и да се артикулират откровени лъжи от типа на това, че администрацията е 600 000, е абсолютно недопустимо", смята тя.

Според нея основният проблем в държавната администрация е, че финансовият ресурс не се разпределя справедливо.

"Искаме 20% увеличение на фондовете. Разпределението трябва да се случи по механизъм, който да е съгласуван и одобрен от представителите на работниците и служителите – синдикалните организации, за да може поне частично да изгладим дисбалансите", допълни Атанасова.