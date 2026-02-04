Войната в Украйна:

В стачна готовност: Държавната администрация ще спре работа, в никакъв случай не била раздута

04 февруари 2026, 10:27 часа 395 прочитания 1 коментар
В стачна готовност: Държавната администрация ще спре работа, в никакъв случай не била раздута

Липсата на диалог с властта и нерешеният проблем с ниските заплати може да изправи България пред ситуация, в която държавната й администрация не работи, защото стачкува.

"Напрежението вече наистина е огромно. На дневен ред не стои въпросът дали да протестираме, а кога. Все по-често се говори за ефективна стачка и реално спиране на работа", заяви Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".

По думите й инфлацията отдавна е изяла повишението от 5%.

Още: Държавната администрация изпомпва парите на бизнеса

"Очакваме да бъдат изплатени към бюджетните заплати в края на февруари. През януари течеше т.нар. годишно оценяване на държавната администрация, което е абсолютно безсмислено. Данните за инфлацията касаят изминал период, а всички, работещи в държавната и общинската администрация ще трябва да покриват своите сметки и разходи през настоящата година. Това увеличение няма по никакъв начин да запази покупателната способност на хората", заяви тя.

Няма с кого да се преговаря - властта постоянно се сменя

Атанасова съобщи, че през последните няколко седмици много хора са напуснали работата си в различни държавни институции.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"От Агенция "Социално подпомагане", от Статистическия институт, от НОИ – едни от ключовите администрации в държавата. Там работата е много, заплащането е твърде ниско. Този процес сега ще се засили", обяви тя.

Още: 6 заплати обезщетение в частния сектор: Напред с идеи как да реформираме заплатите в държавата

От известно време ситуацията е такава, че реално няма с кого да водим социален диалог, оплака се синдикалистът пред БНР.

Източник: БГНЕС

"Ако започнем преговори, то след месец властта се променя. Насрочват се нови избори и пак сме в изходна позиция. Не сме водили разговори с колегите от КНСБ, за да стиковаме нашите дейдствия, но със сигурност предстоят такива. Нямаме никакво намерение да чакаме когото и да било – служебен кабинет или нов редовен, считаме, че веднага може да се намери решение за секторите, които са в най-затруднено положение. С постановление на Министерски съвет да се отпуснат допълнителни средства за увеличение", категорична е тя.

"В никакъв случай държавната администрация на България не е раздута"

Според нея необходимите пари могат да се вземат от буферите в бюджета, какъвто е капиталовата програма.

Още: Протестите не стихват: Администрацията настоява за увеличение на заплатите

"Говорим за няколко десетки милиона, които могат да се намерят без никакъв проблем", смята експертът.

В никакъв случай държавната администрация на България не е раздута, категорична е Кремена Атанасова.

"На средноевропейските нива е. Нямаме против да разгледаме целия държавен апарат и да видим дали има нужда от преструктуриране. В никакъв случай съкращения не могат да бъдат направени, без да се направи преглед на администрацията. Но да се казва, че трябва да съкратим 20, 30, 40% и да се артикулират откровени лъжи от типа на това, че администрацията е 600 000, е абсолютно недопустимо", смята тя.

Според нея основният проблем в държавната администрация е, че финансовият ресурс не се разпределя справедливо.

Още: Димитър Манолов: Стачка, ако няма друг избор

"Искаме 20% увеличение на фондовете. Разпределението трябва да се случи по механизъм, който да е съгласуван и одобрен от представителите на работниците и служителите – синдикалните организации, за да може поне частично да изгладим дисбалансите", допълни Атанасова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
КТ Подкрепа Държавна администрация синдикати Кремена Атанасова
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес