Зелена светлина за AI чиповете на Nvidia за Китай

Американският Федералният регистър обяви, че облекчава ограниченията върху износа на чипове Nvidia H200 за Китай, което позволява доставките да започнат, при условие че бъдат прегледани от независима тестова лаборатория, която да пътвърди техните възможности.

Пред компанията Nvidia има условия. Тя трябва да удостовери, че "има достатъчно предлагане на този продукт в САЩ. Също така трябва да е ясно, че производството на този продукт за износ за Китай няма да отклони световния капацитет на леярните за подобни или по-модерни продукти за крайните потребители в САЩ. Освен това всеки артикул ще преминава през независими тестове от трети страни в САЩ, за да се потвърдят неговите спецификации за производителност. Това се посочва в информацията на Федералният регистър на Съединените щати.

Китай пред дилема

Има обаче вероятност в опит да постигне самодостатъчност в производството на полупроводникови чипове, Китай да ограничи достъпа до чиповете за изкуствен интелект от второ поколение H200 на Nvidia. За това съобщи по-рано "Файненшъл таймс".

Финансовото издание твърди, че китайските купувачи най-вероятно ще трябва да преминат през процес на одобрение от регулаторните органи, като подадат заявки за закупуване на чиповете и предоставят обяснение защо местните доставчици не могат да изпълнят техните изисквания. Окончателно решение обаче все още не е взето.

В същото време американският президент Доналд Тръмп заяви късно снощи, че Китай вероятно ще разшири достъпа за американски стоки, тъй като първата фаза на търговското споразумение навършва шестата си годишнина тази седмица.

На въпрос дали Китай ще отвори пазарите си за американски стоки, Тръмп отговори: "Да, мисля, че да. Мисля, че ще се случи"=

На въпрос дали САЩ могат да се върнат към рамката на споразумението, отново Тръмп отговориположително, предаде БНР.

"Да, можем. Справяме се много добре с Китай. Имам отлични отношения с президента Си Цзинпин. Справяме се наистина добре. Печелим много пари с Китай", заяви той.

