Актрисата Аня Тейлър-Джой под заплаха: Въоръжен крадец се опитал да влезе в спалнята ѝ

Въоръженият крадец, който нахлу в луксозен лондонски дом, където беше отседнала холивудската звезда Аня Тейлър-Джой, и се опита да проникне в спалнята на актрисата, беше осъден на три години затвор, предаде Асошиейтед прес, като цитира официални лица. Прокурорите са посочили пред лондонския Кралски съд в Улуич, че начинът, по който Кърк Холдрик и друг маскиран мъж са се опитали да влязат в спалнята на звездата, предполага, че са възнамерявали да атакуват лично нея и съпруга ѝ.

Актрисата от минисериала "Дамски гамбит" и мъжът ѝ, музикантът Малкълм Макрей, били отседнали в лондонска къща на 12 февруари 2023 г., когато Холдрик и друг мъж, като и двамата носели ръкавици, се покатерили по стената и нахлули в имота. Макрей заключил вратата на спалнята, преди натрапниците да се опитат да я отворят. Двамата мъже избягали, след като той им извикал, че има пистолет.

Подсъдимият, който вече е излежавал други присъди за отделни въоръжени грабежи, първоначално отричал да е отговорен за кражбата с взлом, но по-късно променил твърденията си и се признал за виновен, уточнява още Асошиейтед прес. Присъдата - три години затвор за Холдрик, е произнесена на 12 декември м.г. от Кралския съд в Улуич, пише БТА.

Безопасно ли е в Лондон?

На фона на зачестилите престъпления в Лондон и особено в един от най- скъпите квартали в града, холивудският актьор Том Круз също е обезпокоен за своята сигурност. Според информация от различни международни медии, актьорът е решил да остави жилището си в страната, като го е напуснал след поредния въоръжен грабеж посред бял ден.

Макар самият Круз да не е бил пряко засегнат, случилото се е повдигнало сериозни опасения за личната му сигурност.

Липсата на официално потвърждение не намалява обществения интерес, а по-скоро засилва въпросите за това докъде се простира чувството за безопасност в съвременния мегаполис.