Над 220 доброволци от Yettel облагородиха ключови места в Казанлък

С общи усилия работещите в телекома преобразиха язовир „Копринка“, бреговете на Старата река и парковете „Тюлбето“ и „Розариум“

Над 220 служители на Yettel се включиха в мащабна доброволческа акция в Казанлък. Само за няколко часа те почистиха и обновиха емблематични локации, които са сред любимите места на жителите и гостите на града. Акцията бе организирана в партньорство с Община Казанлък.

Екипът от доброволци бе разделен на четири групи. Най-многобройната се зае с почистването на бреговете на язовир „Копринка“ – една от най-посещаваните забележителности край Казанлък. За няколко часа доброволците обходиха замърсените участъци и събраха десетки чували отпадъци, превръщайки мястото в по-чисто и приветливо пространство за отдих.

Друга група се погрижи за бреговете и коритото на Старата река, където изчисти натрупаните отпадъци.

Значителна част от усилията беше насочена и към парковете на Казанлък. В парк „Тюлбето“ доброволците почистиха алеите и тревните площи, а в парк „Розариум“ освежиха с нова боя пейките и съоръженията и обновиха облика им.

Акцията в Казанлък е част от доброволческата програма на Yettel „Заедно за добро“, която насърчава служителите да даряват време и труд в полза на природата и обществото. В рамките на инициативата всеки месец се организират различни каузи в цялата страна. Дейностите са насочени към опазване на околната среда, помощ за хора в нужда и грижа за животни. Амбицията на компанията е всяка година заедно със своя екип да дарява над 1000 работни часа за общественополезни дейности и да изгражда култура на социална отговорност и устойчиво развитие. Yettel вече постигна целта си за 2025 г. и до момента служителите на компанията са прекарали над 1400 часа в подкрепа на значими каузи.