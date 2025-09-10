Най-новите продукти на Apple – скоро в А1

А1 ще предлага най-новите продукти на Apple, включително iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3. Клиентите на телекома ще имат възможността да поръчат предварително най-новите iPhone модели от 15:00 ч. на 12.09., като официалните продажби ще започнат на 19.09. Последното поколение Apple Watch и AirPods Pro 3 също могат да бъдат заявени от 12.09. с официален старт на 19.09. За актуална информация за цените и наличностите следете A1.bg.