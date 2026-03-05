Любопитно:

Как изкуственият интелект може да подкрепи социалното приобщаване?

05 март 2026, 11:26 часа 450 прочитания 0 коментара
Как изкуственият интелект може да подкрепи социалното приобщаване?

Процесът по дигитална идентификация на Yettel позволява на хората, които не могат да посетят магазин, да станат клиенти на телекома

Изкуственият интелект (AI) е приятел на устойчивостта, който обаче познаваме отскоро. Той се учи забележително бързо, взима решения светкавично и притежава потенциала да трансформира цели индустрии. Но както при всяко ново познанство, е необходимо време и внимание, за да разберем как точно да си взаимодействаме с него.

Разговаряме с Емилиан Златев, мениджър „Защита на личните данни и етика“ в Yettel, за мястото на изкуствения интелект в етичните бизнес практики и отговорното управление. Емилиан бе част от конференцията ESG&Friеnds 2026, в която един от панелите бе посветен именно на тази тема – „AI: приятел или враг на устойчивостта“.

Виждаме изкуствения интелект като приятел на устойчивостта, но го познаваме отскоро и затова трябва да бъдем предпазливи и да управляваме рисковете от използването му“, каза Златев. Според него едино от най-големите предизвикателства е социалната дискриминация, скрита в алгоритмите. Когато една система се тренира върху исторически данни, тя неизменно наследява и предразсъдъците на миналото, за което той дава пример с технологичния гигант Amazon.

В опит да филтрира хилядите кандидатури за работа, компанията внедрява AI инструмент, който обаче започва системно да дискриминира жените. „Понеже повечето успешни служители в миналото са били мъже, алгоритъмът просто е научил това и го е превърнал в критерий“, обяснява Златев. Този случай е „червена лампа“ за всяка организация и затова в Yettel подхождат с изключителна предпазливост при внедряване на нови технологични решения, базирани на изкуствения интелект. 

Внедряването на изкуствения интелект в телекома не е самоцел, а следва траектория, която разделя процеса на три основни фази. В началото AI се позиционира като „асистент“. На него се делегират рутинни задачи, които изискват скорост, но се изпълняват под пълния надзор на служителите. С натрупването на опит и усъвършенстването на моделите, ролята на AI еволюира до „експерт“ – своеобразен дигитален колега, който може да работи автономно по сложни казуси. Въпреки това, границата на неговата власт е ясно дефинирана и финалната дума има човекът.

„Ако изкуственият интелект започне да взема решения, способни да доведат до съществени последици за хората или бизнеса, крайната отговорност трябва да остане при нас“, категоричен е Златев. „Човекът не може да бъде просто наблюдател в процеса – той е активен участник, от когото да зависи финалното решение. На този етап от развитието на компанията, както и напредъка на технологиите, не виждаме основание да делегираме напълно автономни правомощия на AI агенти без човешки контрол.“

Изкуственият интелект в помощ на устойчивостта

Как тези принципи работят на практика в Yettel? Златев дава два ключови примера, пряко свързани с устойчивостта и социалното приобщаване.

Първият е проверката на доставчици по време на търг. Yettel работи с хиляди компании и всяка от тях преминава през стриктна проверка – от това как се отнася със служителите си и дали редовно им плаща заплати, до произхода на суровините и липсата на забранени вещества в тях. „AI агентите значително оптимизираха времето, което отнемат тези проверки. Това ни позволява да сме много по-ефективни и същевременно етични“, казва Златев.

Във втория пример експертът по защита на личните данни описва как изкуственият интелект подпомага дигиталната идентификация на клиентите. Тъй като в онлайн среда е трудно да си сигурен с кого разговаряш, AI агентът в Yettel изпълнява функциите на консултант в магазин – анализира документи и сравнява снимката с „жив“ образ (селфи) на клиента. По този начин инструментът подпомага и социалното приобщаване: „Това прави възможно хора с увреждания, които физически са неспособни да достигнат до наш магазин, да могат да използват услугите ни отвсякъде и по всяко време“, добавя той.

Развитието на служителите следва напредъка на технологиите

Философията на Yettel е вместо да налага използването на конкретни AI решения „отгоре-надолу“, компанията да овластява служителите сами да идентифицират възможностите за оптимизация в работата си и да предлагат идеи за тяхното реализиране. „Искаме да овластим хората сами да внедряват AI в безопасна среда – с лимитирани данни и проверени инструменти. Така те не просто използват новите технологии, а изграждат експертиза, която им позволява да растат заедно с тях“, допълва Емилиан Златев.

За целта телекомът стартира вътрешното състезание AI Challenge, което стимулира служителите да предложат идеи за оптимизация на реални работни процеси. В него вече са регистрирани 36 отбора, които ще представят предложенията си пред специално създадено жури. Оценката ще бъде по три критерия: проблем и въздействие, мащабируемост и изпълнение.

„Виждаме, че хората търсят различни начини да подобрят работата си. С тази инициатива искаме да споделяме знанието и научените уроци, така че да вдъхновим още колеги да изпробват новите технологии в ежедневните си задачи“, каза още Златев.

Предизвикателството: Инвестиции в условия на несигурност

Днешното върховно постижение на технологиите утре може да бъде подминато от нещо ново и по-добро“, подчертава Златев. В условията на такава динамика, основното предизвикателство пред компаниите според него е да инвестират разумно, а не просто да следват тенденциите.

В тази връзка е важно да се обръща внимание и на екологичния отпечатък, който често остава в сянката на технологичния блясък: „Използването на технологии, базирани на изкуствен интелект, е изключително изискващо откъм ресурси за поддръжката на центровете за данни. Затова трябва да използваме тези инструменти умно и целесъобразно“, смята той.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Yettel
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес