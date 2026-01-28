Интелигентност без граници: Домашна крава разтърси науката (ВИДЕО)

Учени по цял свят са принудени да преразгледат представите си за интелигентността на говедата, след като австрийска крава на име Вероника впечатли с необикновени умения за използване на инструменти. Вероника, кафяво швейцарско говедо, живее като домашен любимец на биофермера и пекар Уитгар Вигеле в малкото градче Ньош им Гайлтал, разположено сред зелени гори, сини езера и величествени планини – сякаш излязло от филма "Звукът на музиката". "Естествено бях изумен от изключителния ѝ интелект и си помислих колко много можем да научим от животните: търпение, спокойствие, удовлетворение и нежност", каза Вигеле.

Veronika the Swiss cow is the first documented cow to use tools—scratching herself with rakes and brushes. Scientists say her intentional, precise behavior qualifies as true tool use.



Learn more: https://t.co/cZSE2TuKdr pic.twitter.com/7VUM4YnHru — Consulate General of Switzerland in New York (@SwissCGNY) January 24, 2026

Повече за изследването и впечатленията

Вигеле забелязал, че кравата обича да си играе с пръчки и да се чеше с тях по труднодостъпни места. Тя също така разпознава гласовете на членовете на семейството и тича да ги посрещне, когато я повикат. Това любопитно поведение привлякло вниманието на биолози от Университета по ветеринарна медицина във Виена, които веднага разбрали значението на видеоклиповете, показващи Вероника в действие. "Това беше крава, която използваше истински инструмент", каза д-р Антонио Осуна Маскаро, който работи по изследването заедно с Алиса Ауерсперг.

Още: Промени, забрани и обещания: Какво очаква животните през 2026 г.

С помощта на метла за палуба учените провели серия полеви изпитания, за да наблюдават как кравата използва инструмента. Вероника доказала, че може не само да взема метлата, но и да я използва целенасочено. Ако метлата била в неудобен ъгъл, тя я пренареждала с езика си, преди да я захване с зъби. Косматият край използвала за чесане на твърдата кожа на гърба си, а гладката дръжка – за по-нежни участъци като корема и вимето. Така крава с впечатляваща сръчност прилагала различни подходи според нуждите си.

Вероника предпочитала косматия край на метлата, за да се чеше по твърдата кожа на гърба си. Но когато сърбежът бил по-деликатни зони, като вимето и корема ѝ, тя преминавала към гладката дръжка и се чешела по-нежно, според изследването, публикувано в Current Biology.

"В началото мислех, че това е резултат от грешка. Може би Вероника не е била достатъчно внимателна при избора на инструмент за чесане", каза Осуна Маскаро. "Но след известно време започнахме да забелязваме закономерност: Вероника наистина имаше предпочитание към косматия край на метлата, но когато използваше дръжката, това се случваше целенасочено."

Още: Самотният пингвин, който завладя интернет и вдъхнови мнозина (ВИДЕО+СНИМКИ)

Използването на инструменти е известно при шимпанзетата, делфините, враните и дори октоподите, но говедата никога не са смятани за особено умни. Вероника не създава инструменти, но умението ѝ да ги прилага е уникално. През седем сесии по десет опита изследователите наблюдавали 76 случая на използване на метлата, включително двата ѝ края – форма на мултифункционално използване, изключително рядко извън човека и шимпанзетата.

Как крава като Вероника е придобила тези умения остава загадка, но условията в нейния живот явно са благоприятни. Малко крави достигат възрастта ѝ от 13 години или живеят в толкова стимулираща среда. Учени като д-р Антонио Осуна Маскаро смятат, че говедата може би са по-умни, отколкото хората досега са предполагали. "Вероника не е Айнщайн сред кравите", казва той, "но показва, че тези животни имат потенциал за иновации и използване на инструменти - факт, който пренебрегваме от много години. Шокиращо е, че го откриваме чак сега".

Още: Вярно ли е, че в Индия кравите имат лични карти

Уменията на Вероника не означават, че се ражда нов супервид крави, но демонстрират сръчност, адаптивност и интелект, за който доскоро не подозираме. "Истинският абсурд не е да си представим крава, която използва инструменти, а да предположим, че такова нещо е невъзможно", заключават учените.

Вероника ни напомня, че животните могат да ни научат на търпение, спокойствие, нежност и креативност – уроци, които хората често пренебрегват.

Източник: "The Guardian"