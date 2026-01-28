Войната в Украйна:

Интелигентност без граници: Домашна крава разтърси науката (ВИДЕО)

28 януари 2026, 21:27 часа 238 прочитания 0 коментара
Интелигентност без граници: Домашна крава разтърси науката (ВИДЕО)

Учени по цял свят са принудени да преразгледат представите си за интелигентността на говедата, след като австрийска крава на име Вероника впечатли с необикновени умения за използване на инструменти. Вероника, кафяво швейцарско говедо, живее като домашен любимец на биофермера и пекар Уитгар Вигеле в малкото градче Ньош им Гайлтал, разположено сред зелени гори, сини езера и величествени планини – сякаш излязло от филма "Звукът на музиката". "Естествено бях изумен от изключителния ѝ интелект и си помислих колко много можем да научим от животните: търпение, спокойствие, удовлетворение и нежност", каза Вигеле.

Повече за изследването и впечатленията

Вигеле забелязал, че кравата обича да си играе с пръчки и да се чеше с тях по труднодостъпни места. Тя също така разпознава гласовете на членовете на семейството и тича да ги посрещне, когато я повикат. Това любопитно поведение привлякло вниманието на биолози от Университета по ветеринарна медицина във Виена, които веднага разбрали значението на видеоклиповете, показващи Вероника в действие. "Това беше крава, която използваше истински инструмент", каза д-р Антонио Осуна Маскаро, който работи по изследването заедно с Алиса Ауерсперг.

Още: Промени, забрани и обещания: Какво очаква животните през 2026 г.

С помощта на метла за палуба учените провели серия полеви изпитания, за да наблюдават как кравата използва инструмента. Вероника доказала, че може не само да взема метлата, но и да я използва целенасочено. Ако метлата била в неудобен ъгъл, тя я пренареждала с езика си, преди да я захване с зъби. Косматият край използвала за чесане на твърдата кожа на гърба си, а гладката дръжка – за по-нежни участъци като корема и вимето. Така крава с впечатляваща сръчност прилагала различни подходи според нуждите си. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вероника предпочитала косматия край на метлата, за да се чеше по твърдата кожа на гърба си. Но когато сърбежът бил по-деликатни зони, като вимето и корема ѝ, тя преминавала към гладката дръжка и се чешела по-нежно, според изследването, публикувано в Current Biology.

"В началото мислех, че това е резултат от грешка. Може би Вероника не е била достатъчно внимателна при избора на инструмент за чесане", каза Осуна Маскаро. "Но след известно време започнахме да забелязваме закономерност: Вероника наистина имаше предпочитание към косматия край на метлата, но когато използваше дръжката, това се случваше целенасочено."

Още: Самотният пингвин, който завладя интернет и вдъхнови мнозина (ВИДЕО+СНИМКИ)

Използването на инструменти е известно при шимпанзетата, делфините, враните и дори октоподите, но говедата никога не са смятани за особено умни. Вероника не създава инструменти, но умението ѝ да ги прилага е уникално. През седем сесии по десет опита изследователите наблюдавали 76 случая на използване на метлата, включително двата ѝ края – форма на мултифункционално използване, изключително рядко извън човека и шимпанзетата.

Как крава като Вероника е придобила тези умения остава загадка, но условията в нейния живот явно са благоприятни. Малко крави достигат възрастта ѝ от 13 години или живеят в толкова стимулираща среда. Учени като д-р Антонио Осуна Маскаро смятат, че говедата може би са по-умни, отколкото хората досега са предполагали. "Вероника не е Айнщайн сред кравите", казва той, "но показва, че тези животни имат потенциал за иновации и използване на инструменти - факт, който пренебрегваме от много години. Шокиращо е, че го откриваме чак сега".

Още: Вярно ли е, че в Индия кравите имат лични карти

Уменията на Вероника не означават, че се ражда нов супервид крави, но демонстрират сръчност, адаптивност и интелект, за който доскоро не подозираме. "Истинският абсурд не е да си представим крава, която използва инструменти, а да предположим, че такова нещо е невъзможно", заключават учените.

Вероника ни напомня, че животните могат да ни научат на търпение, спокойствие, нежност и креативност – уроци, които хората често пренебрегват.

Източник: "The Guardian"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Крава Наука Крави изследване
Още от Интересно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес