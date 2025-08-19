Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

ОАЕ официално обявиха първия виртуален член на емиратското семейство
Гласувания са приключили и ОАЕ официално обявиха първия виртуален член на емиратското семейство, съобщи англоезичното дубайско издание Khaleej Times.

Наскоро страната представи проекта с изкуствен интелект и покани общността да участва в именуването на момичето; оттогава близо 14 000 души са участвали в процеса на гласуване.

От три имена, Латифа се оказа победител с 43% от гласовете, Мира получи 37%, а Дубай - 20%. Латифа, първият герой от Емирства, задвижван от изкуствен интелект, представи членовете на семейството си: баща си Мохамед, майка си Салама и брат си Рашид. Облечен в традиционни емиратски облекла с модерен привкус, героят е проектиран да бъде топъл и достъпен, особено за деца и семейства, насърчавайки диалог относно технологиите, изкуствения интелект и дигиталните услуги. Това семейство бележи първия дигитален модел, вдъхновен от ценностите на емирствата, предназначен да се свързва с различни сегменти от общността и езици. Стъпката е част от поредица инициативи, стартирани от Digital Dubai в рамките на „Годината на общността“, обявена от президента шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян. Новото виртуално семейство е замислено като набор от „дигитални посланици“, споделящи разказващо истории съдържание, отразяващо дигиталния живот в Дубай. Латифа и семейството ѝ скоро ще се появят в социалните медийни платформи, за да откроят инициативите на Digital Dubai и да насърчат безопасното и отговорно поведение в дигиталното пространство. ОЩЕ: Екология и изкуствен интелект: Как полезното да не вредит

Новините днес