Какво общо имат мобилните технологии и грижата за кожата? Повече, отколкото си мислите

На пръв поглед мобилните технологии и бюти индустрията сякаш принадлежат на различни вселени. Едните ни свързват с останалия свят, а другите – с нас самите. Едните носят бързина, ефективност и комуникация, а другите – забавяне на ритъма, спокойствие и мигове само за нас. Но понякога именно тези два свята могат да се срещнат по най-неочакван начин.

Лимитираната beauty кутия на Yettel и Pick N Dazzle е една такава среща – между високите технологии и внимателно подбраните ритуали за грижа. Тя съчетава шест страхотни продукта за грижа за кожата и косата със специална 10% отстъпка за безжични слушалки Apple AirPods 4 от Yettel. Потребителите имат възможност да спечелят и допълнителен промокод през мобилното приложение на Yettel, който да им донесе 15% намаление от редовната цена на кутията. Той може да бъде взет на 17 октомври в играта „Петък с Yettel“ в мобилната апликация и да се използва до 20 октомври или до изчерпване на количествата. Играта „Петък с Yettel“ е достъпна за всички потребители, независимо от това към кой телеком имат абонамент – необходимо е само да свалят приложението.

Какво се крие в кутията?

Лимитираната beauty кутия на Yettel и Pick N Dazzle е вдъхновена от идеята за баланс между природата и модерния начин на живот. Тя е селекция от шест внимателно подбрани продукта, които изграждат пълна рутина – от почистването и хидратацията на лицето до грижата за косата и сетивата.

Ритуалът започва с REN Evercalm Gentle Cleansing Gel – деликатен измиващ гел за чувствителна кожа, който почиства ефективно, без да я изсушава. С всяко измиване той оставя лицето чисто и спокойно, като подготвя кожата за следващите стъпки.

Следва веган маската Frudia с плодов екстракт от малина, която освежава и хидратира в дълбочина само за няколко минути. Леката ѝ текстура озарява кожата и носи моментално усещане за свежест.

След почистването на маската, хидратацията е задължителна с органичната Хидролина от мента на Ina Essentials, която нежно тонизира и възстановява естествения баланс, а лекият ѝ билков аромат действа едновременно успокояващо и освежаващо.

Като следваща стъпка се нанася серумът с хиалуронова киселина и витамин B5 на Skincyclopedia, който осигурява интензивна хидратация, изглажда текстурата на кожата и подобрява нейната еластичност, като възвръща естествената ѝ жизненост след дълъг ден.

Нефритеният масажор (jade roller) е прекрасно допълнение към предишните стъпки. Той стимулира кръвообращението, подпомага усвояването на активните съставки от нанесените продукти и дава несравнимо усещане за релакс.

Финален щрих добавя възстановяващото масло за коса Revuele с макадамия и моринга – богата, но лека формула, която подхранва и изглажда косъма без да утежнява, връщайки естествения блясък и мекота.

Когато красотата среща технологиите

Всяка закупена beauty кутия носи и промокод за 10% отстъпка от безжичните слушалки Apple AirPods 4. И ако на пръв поглед слушалките нямат нищо общо с грижата за кожата – помислете пак. Представете си как нанасяте хидратиращата тинктура, вземате jade roller-а и докато се наслаждавате на нежен, отпускащ масаж, пускате любимия си плейлист или се потапяте в медитация с гласа, който ви напомня да дишате по-дълбоко и да забавите темпото. Защото с чистия си и детайлен звук, пространствено аудио и технология за изолиране на страничните шумове AirPods 4 могат да превърнат всеки момент в пълноценно сетивно преживяване – за да се потопите в интересен подкаст или да се изолирате от хаоса навън и да чуете вътрешния си глас.

Мобилните технологии и красотата може би наистина изглеждат като далечни светове. Но срещата им в beauty кутията на Yettel и Pick N Dazzle е модерно self-care преживяване, което доказва, че грижата за себе си винаги е добра идея – независимо дали с подхранващ серум или с любимия плейлист. А защо не и с двете едновременно.