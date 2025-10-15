ChatGPT ще може да създава вече и еротично съдържание

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман обяви, че ChatGPT ще може да създава вече еротично съдържание. Компанията е решила да "се отнася към възрастните потребители наистина като към възрастни", по думите му, така че, наред с други неща, чатботът вече ще може да предоставя и сексуално съдържание.

Най-вероятно това ще стане възможно от декември тази година, като отново изрично се посочва, че еротиката ще е достъпна само за пълнолетни лица и само по заявка от тяхна страна.

Олтман отбелязва, че предишните ограничения са били въведени от опасения за психичното здраве на потребителите, но че те "са направили чатбота по-малко приятен за много потребители, които нямат проблеми с психичното здраве".

Въпреки това, ограниченията все още остават – например, съдържание с участието на непълнолетни, съдържание без съгласие, екстремни форми на насилие и други са забранени, отбелязва Axios.

Различни медии съобщават, че политиката за съдържание на OpenAI вече е преразгледана, като ограниченията за "чувствително съдържание" (включително еротика и насилие) са облекчени, ако контекстът е оправдан (научен, исторически, художествен и др.).

Разрешаването на еротично съдържание може да привлече повече платени абонати към OpenAI. Но това може също така да принуди законодателите да наложат по-строги ограничения на чатботовете.

