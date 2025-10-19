Войната в Украйна:

Израел идентифицира и двете тела на заложници, върнати от "Хамас" през уикенда

19 октомври 2025, 15:52 часа 729 прочитания 0 коментара
Израел идентифицира и двете тела на заложници, върнати от "Хамас" през уикенда

Израел идентифицира вече и двете тела на израелски заложници, върнати през уикенда от "Хамас", предаде БТА. Първото е на баща на три деца, убит от палестинската ислямистка групировка, докато защитавал семейството си, чието тяло след това е било откарано в Газа. "Ронен Томи Енгел беше убит от терористите на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., когато излезе да защити семейството си от терористите, а тялото му беше откарано в ивицата Газа", написаха днес израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) в канала си в "Телеграм".

Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица съобщи, че 54-годишният Енгел е бил фотограф.

Той е бил от кибуца Нир Оз, близо до израелската граница с Газа. "Хамас" отвлече съпругата му и двете му дъщери по време на атаката и ги отведе в Газа. Те бяха освободени като част от споразумение за заложници през ноември 2023 г.

Още: Израел възобнови военните удари по Ивицата Газа

Енгел беше обявен за мъртъв на 1 декември 2023 г., но Хамас задържа тялото му до неотдавнашното споразумение, което доведе до прекратяване на огъня, връщане на израелските заложници и освобождаване на хиляди палестински затворници от израелските затвори.

Вторият заложник е тайландец 

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Израелските власти идентифицираха и второто тяло, върнато вчера от "Хамас". То е на тайландския гражданин Сонтая Оакхарашри, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от АФП.

Още: Израел получи от „Хамас“ тленните останки на още двама заложници

Правителството "остава решено, ангажирано и работи неуморно за репатрирането на всички загинали заложници", се добавя в изявлението.

Смъртта на Сонтая Оакхарашри беше обявена на 17 май 2024 г., денят, в който той трябваше да отпразнува 31-вия си рожден ден. Този тайландец е бил селскостопански работник в кибуца Беери, в южната част на Израел, когато е бил убит по време на безпрецедентната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Тялото му също е било пренесено в Газа.

"Хамас" твърди, че е трудно да се намерят телата на заложниците, защото са погребани под развалините на бомбардирани сгради и на тунели, които са били разрушени по време на продължилата две години война в Газа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Израел Хамас Газа война Израел израелски заложници
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес