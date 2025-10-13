Премиум спортен пакет по избор – безплатно за феновете с EON FULL от Vivacom

Офертата на сезона от Vivacom идва с уникални предложения за всички спортни фенове. Пакетът EON FULL включва и безплатен достъп до един от премиум пакетите по избор - Diema Xtra или Max Sport, за целя срок на договора и е на изключително достъпна цена от 11,45 € | 22,40 лв. на месeц за първите 9 месеца.

За максимално изживяване с любимото спортно съдържание в EON FULL оптичната мрежа на Vivacom гарантира бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия. А всеки клиент, който се е възползвал от офертата на сезона от Vivacom, получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение - за максимално покритие и надеждност за срока на ползване на услугата.

„С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича – без прекъсвания и без компромиси. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството“, казва Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Феновете на спорта могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, а за всички клиенти на EON има специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други предимства.

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - Diema Xtra или Max Sport, а EON PREMIUM включва и двата пакета. Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.