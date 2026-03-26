"Първият човекоподобен гост в Белия дом": Робот придружи първата дама Мелания Тръмп (ВИДЕО)

Мелания Тръмп започна втория ден на срещата „Да отгледаме бъдещето заедно“ с впечатляващо появяване. Първата дама бе придружена от човекоподобния робот Figure 03.
🤖Melania Trump kicked off the second day of the “Fostering the Future Together” summit with a striking entrance, accompanied by the humanoid robot Figure 03.— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2026
The robot moved almost in sync with Melania and greeted guests in several languages. The First Lady joked that it was…
Хуманоидът се движеше почти в синхрон с Мелания и поздрави гостите на няколко езика. Първата дама се пошегува, че това е „първият американски човекоподобен гост в Белия дом.“
