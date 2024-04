Създадоха най-големия фотоапарат в света (СНИМКИ)

Наречен Legacy Survey of Space and Time (LSST), апаратът е с резолюция от 3200 мегапиксела, има размерите на пътнически автомобил и тежи 3 тона. Той ще се използва за изследване на Вселената.

The world's largest digital camera in history has been created in the USA. The Legacy Survey of Space and Time (LSST), with a resolution of 3200 megapixels, is the size of a passenger car and weighs 3 tons. It will be used to explore the universe. pic.twitter.com/GP54XjvXI7