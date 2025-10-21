Създадоха първия у нас инструмент за самооценка на дигиталните умения за учители и ученици

За първи път у нас бе създаден изцяло български онлайн инструмент, чрез който учители и ученици могат сами да оценяват своите дигитални умения. Спрямо резултатите си, участниците получават персонализирани препоръки, както и достъп до практически ресурси, с които да надграждат знанията си. Платформата е разработена в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетентности (DigiComp 2.1), а проектът се реализира от най-голямата платформа за образователни ресурси за учители у нас – Prepodavame.bg, съвместно с Yettel България.

„За да изградим общество, което върви в крак с технологиите, трябва първо да разберем какви са дигиталните умения на хората. Новият онлайн инструмент ни дава възможност да видим къде учителите и учениците се справят добре и къде им е нужна допълнителна подкрепа. Важно е обаче да не приемаме тази оценка като нещо окончателно, а като отправна точка за развитие. С подобна регулярна проверка, ние си даваме шанс да растем и да ставаме по-добри с всяка следваща стъпка“, коментира Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel.

Екипът на Prepodavame.bg подчертава, че инструментът е създаден така, че да бъде лесен за използване и приложим в реална учебна среда. „Създадохме не просто тестове за самооценка, а цялостна платформа, посветена на дигиталните способности, която надгражда съвместната ни работа с Yettel досега в рамките на „Дигиталната академия за учители“. По този начин даваме възможност на учителите да интегрират темата в учебния процес, но и самите те да развиват уменията си за сътрудничество, критично мислене и ефективна комуникация, ключови за успешното развитие в съвременния свят“, посочва Юлия Мишкова, старши специалист „Управление на проекти“ в Prepodavame.bg.

Системата за самооценка включва отделни въпросници за учители и ученици, като препоръчителната възраст на децата е от 11 до 19 години. Създадени са пет тематични анкети, които покриват основните области на дигиталните компетентности, дефинирани в Европейската рамка:

информационна и медийна грамотност;

комуникация и сътрудничество;

създаване на дигитално съдържание;

онлайн безопасност;

решаване на проблеми в дигитална среда.

Целта на дигиталния инструмент е да измери нивото на дигитални умения и като следваща стъпка да подпомогне тяхното надграждане. Всички, които попълнят въпросниците, получават безплатен достъп до специално разработени ресурси по тези пет теми. За учениците те са под формата на кратки видеа, а за учителите – статии с практически фокус, както и готови планове на уроци за три възрастови групи – от 5. до 7. клас, от 8. до 10. клас и от 11. до 12. клас. Така учителите имат възможност да използват онлайн тестовете и разработените планове на уроци в часа на класа и да развиват критично мислене, отговорно поведение и увереност у учениците при използването на новите технологии.

Създаването на онлайн инструмента за самооценка и обучение е част от програмата на Yettel „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, а партньорството с Prepodavame.bg по тази инициатива се осъществява вече три поредни години. Като част от своята стратегия за устойчиво развитие, телекомуникационната компания си поставя за цел ежегодно да помага на 10 хил. души да подобрят своите цифрови познания и умения. С това компанията подкрепя и голямата цел на Европейския съюз, заложена в програмата Цифрово десетилетие на Европа – до 2030 г. поне 80% от населението да притежава основни дигитални умения. Според последните данни от 2023 г. 35,5% от българите разполагат с базови цифрови компетенции, което е под средната стойност за ЕС от 55,5%.

Проучване на Yettel от началото на 2025 г. показва, че децата стават активни потребители на интернет и социалните медии все по-рано, но често не са достатъчно подготвени за рисковете в онлайн пространството. Над 40% от младежите на възраст между 13 и 19 г. посочват, че не са напълно наясно какво представляват фишинг измамите, а 11% вече са ставали жертви на този тип атаки. При по-малките деца на възраст между 7 и 12 г. пък липсват умения за защита на устройствата от вируси, както и за намиране на информация от надеждни източници.

Анкетите за самооценка са свободно достъпни за учители и ученици на: https://prepodavame.bg/digitalna-akademia/.