Три Samsung модела, три начина да бъдеш смарт

Galaxy A17 5G, A56 5G и S24 FE 5G без лизингова вноска през първите 3 месеца в Yettel

Вече не е нужно да харчиш цяло състояние, за да имаш телефон, който изглежда и се държи като флагман. Светът на смартфоните се промени – днес дори устройствата в достъпния клас предлагат модерен дизайн, впечатляващи камери и 5G скорост, които доскоро бяха запазени само за най-скъпите модели. А ако има бранд, който умее да направи всичко това реалност – това е Samsung.

С новите Galaxy A17 5G, Galaxy A56 5G и Galaxy S24 FE 5G, Samsung показва, че интелигентният избор не трябва да е компромис. И трите модела комбинират производителност, стил и сигурност без излишна показност – просто технологии, които работят в твоя полза.

А през октомври в Yettel изборът е още по-изгоден – можеш да вземеш своя нов Samsung без вноски през първите 3 месеца при сключване на двугодишен договор с избрани планове Total Unlimited.

Samsung Galaxy A17 5G е доказателството, че достъпният телефон не трябва да изглежда или да се усеща като компромис. Той е практичен, модерен и създаден за хората, които искат всичко необходимо без излишни усложнения. Големият 6.7-инчов Super AMOLED дисплей с 90Hz опресняване прави скролването в социалните мрежи, гледането на сериали и дори четенето на статии изключително приятно, а батерията от 5000 mAh издържа цял ден – дори при натоварен график. Ако пътуваш често, комуникираш постоянно или просто искаш телефон, който не те предава в най-неподходящия момент – това е твоят модел.

Освен че е изключително достъпен, Galaxy A17 5G предлага и изненадващо добри камери – 50MP основен сензор за ясни дневни снимки и 13MP предна камера за видеоразговори и селфита, които изглеждат естествено и ярко. Благодарение на Exynos 1330 (5 nm) процесора и 5G свързаността всичко се случва мигновено – от качването на клипове до стрийминга на висока резолюция. Телефонът е лек, тънък и сигурен – с вграден сензор за пръстов отпечатък и обновения Android 15, който прави работата по-интуитивна от всякога. А най-хубавото е, че до края на октомври в Yettel можеш да вземеш Samsung Galaxy A17 5G с за 0 лв./ 0 евро през първите 3 месеца при подписване на двугодишен договор с избрани планове Total Unlimited – защото умният избор може да бъде и много практичен.

Samsung Galaxy A56 5G е за хората, които искат телефон, способен да се справи с всичко – от сутрешните имейли и видеосрещите до вечерните снимки и Netflix маратоните. Моделът е изчистен, елегантен и изненадващо бърз, благодарение на своите 8 GB RAM, мощния процесор и 6.7-инчовия Super AMOLED дисплей със 120Hz опресняване. Картината е гладка, цветовете са наситени, а текстът остава идеално видим дори под есенното слънце. Добави и Corning Gorilla Glass Victus+ защита, и получаваш устройство, което изглежда премиум и не се страхува от динамичното ежедневие.

Камерата е другата му силна страна – 50MP основен сензор, 12MP ултраширокоъгълна и 5MP телефото леща, които работят заедно, за да улавят реални цветове и дълбочина в кадрите. Видеото със Super HDR запазва детайлите дори в контрастни сцени – идеално за градски приключения, видео от някой концерт или просто забавни моменти с приятели. Galaxy A56 5G е за активните хора, които искат нещо повече от базов смартфон – бързина, качество и стил, който се усеща, но не се натрапва. А до края на този месец в Yettel можеш да вземеш Samsung Galaxy A56 5G без вноски през първите 3 месеца, ако подпишеш договор за две години с избрани планове Total Unlimited.

Samsung Galaxy S24 FE 5G е създаден за всички, които искат флагманско изживяване, но без флагманска цена. Той наследява най-важното от серията Galaxy S24 – премиум дизайн с тънка рамка и плосък корпус, мощен Exynos 2400e процесор и Dynamic AMOLED 2X дисплей със 120Hz опресняване, който прави всичко – от снимки до гейминг – кристално ясно и изключително гладко. Това е телефон, който изглежда и се усеща като модел от най-висок клас, но на цена, която те кара да се усмихнеш.

Серията FE винаги е била за хората, които искат баланс – и S24 FE не прави изключение. Системата от три задни камери (50MP + 12MP + 8MP) и 10MP предна камера превръща всяка ситуация в кадър, достоен за споделяне – от градските пейзажи до вечерните събития. Батерията от 4700 mAh с бързо и безжично зареждане издържа през целия ден, дори когато се редуват работа, навигация, социални мрежи и снимки. Galaxy S24 FE е идеален за активни професионалисти и хора, които обичат да снимат, пътуват и искат устройство, което се движи с тяхната скорост. А до края на октомври в Yettel можеш да вземеш Samsung Galaxy S24 FE 5G за 0 лв./ 0 евро през първите 3 месеца при подписване на двугодишен договор с избрани планове Total Unlimited.

В Yettel всеки може да открие точно този Samsung, който пасва на неговия стил – независимо дали търси достъпен и надежден модел, балансиран смартфон за работа и снимки или устройство с флагмански възможности на по-достъпна цена. Защото с Galaxy A17 5G, A56 5G и S24 FE 5G изборът вече не е въпрос на компромис. А благодарение на пакета услуги „Смартфон вселена“ на Yettel, можеш да се възползваш от още повече удобства, защита и дигитални екстри, които се грижат за новия ти смартфон през цялото време, в което сте заедно. 3 години гаранция вместо стандартните 2, възможност да го защитиш от повреди и дори кражба със застраховката „Смартфон протект“ с включена безплатна първа вноска или да направиш дистанционна диагностика на техническото му състояние напълно самостоятелно. А когато дойде време за раздяла – можеш да го предадеш за рециклиране срещу отстъпка за нов.