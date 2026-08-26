Бъдещето е тук: Роботите напредват, но са далеч от съвършенството (ВИДЕО)

Хуманоидните роботи вече показват впечатляващи възможности за движение, фина моторика и взаимодействие с хората, а развитието им през следващите години може да промени начина, по който ги използваме в ежедневието. Това обясни експертът по хуманоидна роботика Михаил Богданов, който се завърна от Пекин, където е присъствал на мащабно международно събитие, посветено на роботиката. "Беше наистина изключително голямо събитие", каза той.

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Експертът посояи, че най-впечатляващите моменти на "Олимпиада за роботи" са били състезанията по бягане, бокс и други дисциплини, чрез които разработчиците показват докъде са стигнали възможностите на машините.

Въпреки огромния напредък роботите все още не са напълно автономни. В някои от дисциплините те се управляват от оператори, докато в други вече могат самостоятелно да изпълняват определени задачи. Според Богданов развитието в тази посока ще бъде изключително бързо и в рамките на 1-2 години могат да бъдат направени сериозни крачки към по-голяма автономност.

Според Богданов подобни машини вече са изключително стабилни и гъвкави, но все още имат ограничения по отношение на самостоятелното вземане на решения. В бъдеще идеята е към подобни роботизирани тела да бъдат добавени по-развити системи с изкуствен интелект, които да им позволяват да общуват свободно с хората и да реагират на различни ситуации.

🤖 Robot takes an epic tumble into the judges’ table at the World Humanoid Robot Games



The iron athlete tried to lift a weight — but couldn’t quite handle it, lost its balance and came crashing down.



The mishap happened during the weightlifting final at the World Humanoid Robot… pic.twitter.com/4edxbOWP05 — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026