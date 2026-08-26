Най-голямата руска банка даде нищожен шанс на Путин за победа над Украйна

Победата на Русия във войната ѝ срещу Украйна е "неизбежна" - такъв наратив се опитва да прокара сред западните общества режимът на диктатора Владимир Путин, още откакто нахлу в съседната страна през февруари 2022 г. и Киев трябваше да падне за три дни, но се оказа, че украинските защитници издържат вече пета година. С тази опорка Кремъл опитва да избегне добросъвестните преговори и да осъществи максималистичните си цели, намалявайки подкрепата на Запада за Киев, но явно и най-голямата руска банка не вярва в победата на Путин.

"Сбербанк" очертава брутално тежкото икономическо състояние на Руската федерация

Хакерската група Black Mirror публикува аналитична бележка от „Сбербанк“, в която се очертават различни сценарии за прекратяване на войната в Украйна и се оценява вероятността им. Документът, озаглавен „Сценарии за постигане на мир в руско-украинския конфликт“, е датиран от април 2026 г. Според Black Mirror бележката е получена от кореспонденция на главния изпълнителен директор на „Сбербанк“ Герман Греф, който я е изпратил. Съдейки по стила, авторите на доклада са използвали изкуствен интелект за редактирането му, съобщава разследващата руска медия The Insider с основател Роман Доброхотов. Българският разследващ журналист Христо Грозев също сътрудничи на изданието.

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Във встъпителната част на бележката са изброени икономическите затруднения, с които Русия се сблъсква на фона на войната (всички предоставени данни са към април): от бюджетния дефицит (4,58 трилиона рубли през първото тримесечие при годишен план от 3,8 трилиона рубли) и високата основна лихвена ставка (15%), която „задушава гражданския сектор“, до спада в приходите от нефт и газ (с 45,4% до 1,44 трилиона рубли) и извеждането от строя на нефтопреработвателни заводи в резултат на систематични удари от страна на украинските въоръжени сили (10–15% от капацитета за нефтопреработка е бил повреден).

В документа се отбелязва също, че в Русия „са загубени до 35% от компонентите на системата за противовъздушна отбрана, докато попълването на запасите от С-300/400 забавя загубите.

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„Недостиг на работна ръка в отбранителните заводи: 80 000–400 000 души. Производството на боеприпаси за първи път е спаднало през септември 2025 г. Три критични недостига: микроелектроника (без западни компоненти прецизните оръжия стават експоненциално по-скъпи), боеприпаси (ограничаващият фактор е работната ръка, а не парите) и двигатели (за самолети, ракети и военноморски кораби – всички са претоварени)", очертава се в бележката тежкото състояние на Москва.

Снимка: Герман Греф и Владимир Путин, Getty Images

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В документа военните загуби на Русия се оценяват на 20 000–25 000 души месечно (убити войници, тежко ранени, изчезнали и пленени). „90% от новите войници по договор се използват за попълване на загубите, а не за формиране на нови подразделения“, се посочва в документа, но се отбелязва, че не се планира пълномащабна мобилизация, тъй като „политическият риск е неприемлив“.

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"Сбербанк" дава 7% шанс за победа на Русия

След това се разглеждат 8 сценария за край на войната. Първият от тях е "Решаващо военно предимство на Русия" - тоест победа с военни средства. Вероятността е определена на 7%, а срокът - на 12–24 месеца.

Има се предвид пълен контрол на Русия над четирите „нови образувания“ (ДНР, ЛНР, както и областите Запорожие и Херсон в рамките на техните административни граници), плюс Харковска област. Украйна е принудена да преговаря от позиция на абсолютно военно превъзходство на Русия. Не става дума за превземането на Киев, а за създаването на условия, при които продължаващата съпротива губи военното си значение.

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Какво е необходимо за това според анализаторите на "Сбербанк":

Втората вълна на мобилизация ще изисква най-малко 300 000–500 000 войници. Без това необходимите за мащабна офанзива числености са недостижими.

Многократно увеличение на въздушната подкрепа.

Решение на проблема с противовъздушната отбрана в тила - без това атаките срещу нефтопреработвателни заводи и летища ще продължат.

Пробив в областта на автономните рояци от дронове - първата страна, която постигне напълно автономни рояци на дивизионно ниво (хиляди единици, координирани от изкуствен интелект, без човешки оператори), ще получи решаващо тактическо предимство.

Заключението на анализаторите е, че Русия се нуждае от мащабна офанзива, а целта на Украйна е да направи цената на тази офанзива неприемлива за Руската федерация. „Мотивацията за отбрана традиционно е по-висока от мотивацията за атака - Украйна се бори за оцеляване, а не за териториална експанзия", пише в изтеклата бележка, цитирана от The Insider.

Останалите варианти: с най-голям процент е сценарий на замразен конфликт с частично отменяне на санкциите

Снимка: Владимир Путин, Kremlin.ru

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Останалите варианти за край на войната в Украйна според "Сбербанк" са следните:

"Изчерпване на Запада" - мир при условията на Русия. Вероятност: 12%. Срок: 12–18 месеца.

"Сделка на Тръмп", която представлява замразен конфликт с частично отменяне на санкциите. Вероятност: 32%. Срок: 6–12 месеца.

"Замразяване на конфликта в корейски стил" - без официално споразумение. Вероятност: 22%. Срок: 6–18 месеца.

Продължителна война (още 2–3 години). Вероятност: 15%. Времеви хоризонт: 24–36 месеца.

Мир при компромисни условия за Русия. Вероятност: 5%. Времеви хоризонт: 12–24 месеца.

Мир при условията на Украйна/Европа. Вероятност: 2%. Времеви хоризонт: 24–36+ месеца.

Непредвидим фактор - например ядрена ескалация, "нов Чернобил", директна конфронтация Русия-НАТО, смяна на режима в Русия след преврат, напълно затворен Ормузки проток от страна на Иран (т.е. криза за Запада и повишени приходи от петрол за Русия), технологична изненада на фронта, която да реши всичко. Вероятност: 5% (общо за всички подварианти в тази точка). Хоризонт: Непредсказуем.

Периодът, в който Русия разполага с максимална преговорна сила, е лятото–есента на 2026 г. След този период балансът се променя - ликвидната част от Националния фонд за благосъстояние (~4 трилиона рубли) се стопява при сегашния темп на теглене (~400 милиарда рубли на тримесечие), превъоръжаването в Европа набира скорост (50–60 милиарда долара до 2027 г.), Доналд Тръмп се фокусира върху междинните избори и може да загуби интерес към „сделката“ между Русия и Украйна, твърдят от "Сбербанк".

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Оптималната стратегия е да се осигури максималното възможно чрез дипломатически средства, като едновременно с това се упражнява военен натиск, смятат анализаторите.

"Най-вероятният изход не е „победа“, а „най-доброто възможно“. Сценарии 3 и 4 („сделка на Тръмп“ + „замразяване в корейски стил“) заедно съставляват 54% - повече от половината от вероятностното пространство. Подготовката за преговори е не по-малко важна от военния натиск. Дипломатическият и военният път трябва да вървят успоредно, а не последователно", гласят заключенията на банката.

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