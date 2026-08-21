Българският суперкомпютър "Хемус": Кабинетът "Радев" се старае да има повече полза от него

Как българският суперкомпютър "Хемус" да бъде използван повече от бизнеса в България и всички заинтересовани - това беше основен акцент в среща на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев с председателя на Българската академия на науките (БАН) чл.-кор. Евелина Славчева, съобщават от пресслужбата на министерството.

По-голямо популяризиране следва да има и по отношение на центровете за компетентност и тези за върхови постижения. "Инфраструктура имаме. Наша задача е да информираме обществеността как да използва нейния максимален потенциал", каза министърът. Василев отбеляза също, че приоритет на Министерството и на правителството е трансформация на българската икономика към производства и услуги с висока добавена стойност.

Още: Новини около българския суперкомпютър (СНИМКИ)

Какво е "Хемус"?

СНИМКА: Министерски съвет

По времето на правителството на акад. Николай Денков беше открит инфраструктурен комплекс с най-съвременни технологии за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания. Комплексът е изграден от Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Какво прави този комплекс, който получи името "Хемус" - може да извършва огромен обем изчислителна работа за проекти в различни сфери на дейност. Колко точно - паралелно 100 000 задачи и подзадачи. С "Хемус" могат да се правят визуализации и да се разработват и тестват приложения. Налични са още лаборатории за лазерно сканиране, 3D дигитализация, микроструктурен анализ и индустриална компютърна томография.

През 2021 г. в България заработи и суперкомпютърът Discoverer. Той е част от мрежа европейски суперкомпютри, разположени в още 8 различни държави – Финландия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения, Испания и България.

Още: Държавата и тази година отпусна 4 млн. лв. за суперкомпютъра Discoverer