Xiaomi и TRENDER на фокус: 3 месеца без лизингови вноски от Yettel

Селекцията включва три модела Redmi Note и четири смартчасовника TRENDER

Август обикновено не е месецът, в който човек планира технологичен ъпгрейд. Има отпуски, пътувания, повече време навън и достатъчно други разходи. От друга страна, именно през лятото старият телефон най-лесно показва слабите си места – батерията не издържа до края на деня, екранът се вижда трудно на силно слънце, паметта не стига за поредната серия снимки или камерата просто вече не успява да улови кадъра така, както ни се иска.

Подобно е и при смартчасовниците. През сезона на разходките, спорта, плуването и пътуванията те имат много повече възможности да бъдат полезни, отколкото когато прекарват деня скрити под ръкава на зимното яке.

Точно върху тази идея стъпва и кампанията на Yettel. До 23 август избрани смартфони могат да бъдат взети с нулеви лизингови вноски през първите три месеца с избрани планове Total Unlimited, а същото предложение важи и за редица смартчасовници. При Xiaomi Redmi Note 14S 256GB периодът е още по-дълъг – при покупка през дигиталните канали на оператора първите шест лизингови вноски са 0 евро.

Redmi Note: три различни начина да направиш летен ъпгрейд

Xiaomi Redmi Note 14S 256GB е най-балансираният избор сред трите модела за човек, който търси добър ежедневен смартфон, без непременно да преследва най-високите характеристики.

Най-силният акцент е 200-мегапикселовата основна камера, а отпред има 16 MP камера за селфита и видеоразговори. AMOLED дисплеят със 120 Hz прави движението в интерфейса и скролването по-плавни, а комбинацията от 8 GB RAM и 256 GB памет оставя достатъчно пространство както за приложения, така и за снимките и видеата от лятото. Батерията е 5000 mAh, а към практичните допълнения спадат NFC и Gorilla Glass 5.

Една стъпка нагоре е Xiaomi Redmi Note 15 Pro 256GB. Тук вече говорим за голям 6,77-инчов AMOLED дисплей със 120 Hz и впечатляваща пикова яркост до 3200 нита – екранът остава по-лесен за четене и на открито при силна светлина. Камерата отново е 200 MP, но моделът вече предлага 4K видеозапис и 32 MP селфи камера. Батерията е 6500 mAh, а защитата е по-сериозна със стандарт IP65 за устойчивост на прах и вода, както и Gorilla Glass Victus 2. Има и AI инструменти за редактиране на снимки, сред които премахване на нежелани обекти и отражения – полезни функции, когато иначе добрият кадър от пътуването е развален от случаен минувач, отблясък или друг детайл.

На върха стои Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 512GB. Самото име подсказва, че тук идеята е за повече от всичко. Получаваме Snapdragon 7s Gen 4, 12 GB RAM при 512 GB версията, 5G и още по-голям 6,83-инчов AMOLED дисплей. Батерията отново е 6500 mAh, основната камера е 200 MP, има eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и IP68 защита. Тук по-сериозна роля получават и AI функциите – за писане, превод, разпознаване на реч, търсене и работа със съдържание. Така Pro+ е по-логичният избор за човек, който използва телефона не само за комуникация и снимки, а и като основно устройство за работа, съдържание и ежедневни задачи.

TRENDER: един смартчасовник, четири различни характера

При смартчасовниците изборът е по-малко въпрос на „кой е по-мощен“ и повече на това какъв модел бихме носили всеки ден. TRENDER Posh, Gent, Razor и Active имат доста различен характер и са насочени към различни предпочитания.

TRENDER Posh е най-елегантният от четирите. Предлага се в Light Rose Gold и Light Silver, а металната верижка от неръждаема стомана го доближава визуално повече до традиционен часовник или аксесоар, отколкото до типична смартджаджа.

Компактният 1,27-инчов дисплей също е част от тази идея – достатъчно голям е за информацията, която проверяваме през деня, без часовникът да изглежда прекалено масивен на китката. Това е моделът, който най-лесно може да остане на ръката и след тренировката, включително когато облеклото стане по-официално.

TRENDER Gent тръгва в съвсем друга посока. Правоъгълният корпус и металната верижка му придават по-солидно присъствие, а централното място заема голям 1,93-инчов извит AMOLED дисплей. Резултатът е по-технологична визия, която все пак запазва усещането за класически часовник. Вградените LED сензори следят основни показатели през деня, а корпусът и верижката от неръждаема стомана допълват усещането за модел, предназначен за постоянно носене, а не само за тренировка.

TRENDER Razor е може би най-универсалният визуално модел. Кръглата форма го доближава до традиционния часовник, а изборът между черна и кафява кожена каишка променя осезаемо характера му – от по-спортен към по-елегантен. Същата идея продължава и при циферблатите, част от които напомнят повече на класически механичен часовник, отколкото на типичен екран със спортни показатели.

TRENDER Active няма подобни претенции. Името му ясно подсказва посоката – това е най-спортно изглеждащият модел от четирите, с голям кръгъл корпус, практична каишка и интерфейс, който събира на едно място часа, активността и основната информация за деня.

Ако Posh е създаден с мисъл за стила, а Gent и Razor търсят баланс между класически часовник и смарт устройство, Active поставя движението на първо място. Именно това го прави най-естествения избор за хора, които търсят по-спортен модел за ежедневието си.

Повече време за новото устройство

Допълнителните предимства при покупка от Yettel не приключват с избора на устройство. Всички смартчасовници, закупени от оператора, идват с удължена 3-годишна гаранция като част от „Смартфон Вселена“.

При смартфоните пакетът от предимства е още по-широк. В зависимост от избрания абонаментен план за мобилни услуги, пакет „Смартфон Вселена“ може да включва до 4 години гаранция, застраховка за първите месеци, диагностика и достъп до сертифициран сервиз.

Така изборът на ново устройство не се изчерпва само с характеристиките му. Значение има и какво получаваме след покупката – по-дълга гаранция, допълнителна защита и услуги, които могат да удължат живота на устройството и да осигурят повече спокойствие при използването му.

Кампанията на Yettel е валидна до 23 август 2026 г. или до изчерпване на количествата, като конкретните условия зависят от избраното устройство и план.