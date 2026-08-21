Заплахи за живота и изнудване: Двама са обвинени за схема с дългове по кредити

Две души с инициали М.П. и Д.И. са привлечени в качеството на обвиняеми като съизвършители на изнудване, извършено в условията на продължаващо престъпление. Това съобщи заместник-районният прокурор на Костинброд Явор Парнаров. Престъпната дейност е осъществявана в периода от 8 до 15 юли 2026 г. Двамата обвиняеми отправяли тежки заплахи срещу живота и телесната неприкосновеност на пострадалия и неговите близки.

Целта на заплахите е била получаването на незаконна имуществена облага, като за целта са използвани различни социални мрежи.

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"Обвиняемите са заблудили граждани, че дължат суми по кредити. Показвани са различни видове оръжия във видеовръзки. Изпращали са до жертвите си и кадри, които съдържат нецензурни думи. Задържаните са се представяли за работещи в кредитна институция и за юристи. Искали са четирицифрени суми от пострадалите. Единият от арестуваните е 19-годишен", обясни Парнаров.

Единият от извършителите е задържан на територията на област Ямбол, като му е повдигнато обвинение в началото на месеца. Впоследствие съдът е разгледал искането за постоянен арест, като му е наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

Вторият е бил задържан в София тази седмица след по-продължително издирване. Предявено му е обвинение. Съдът в Сливница е определила мярка "задържане под стража", която подлежи на обжалване.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 до 8 години, както и глоба в размер от 1500 до 2500 евро. Работата по документирането на цялостната престъпна дейност на обвиняемите продължава.