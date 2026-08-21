Вкусът на фантастичното лятото: барбекю, ледено студена бира и добра компания

Познавате онзи миг, в който отваряте ледено студената бира и отпивате първата освежаваща глътка – с кадифена пяна, ситни капки, стичащи се по халбата, и леко горчив вкус. Малките моменти, в които се крие магията на лятото. Това е вкусът на дългите вечери, на споделените моменти и добрата компания.

В супермаркети „Фантастико“ можете да откриете над 300 вида бири от над 10 държави – от традиционно българско пиво до бира от чешки, германски, гръцки и др. производители. „Наблюдаваме интерес към стъклените бутилки и премиум сегмента – кенове и крафт бири. За първото полугодие на 2026 г. регистрираме ръст от над 2.7%. През летните месеци отчитаме увеличаване на търсенето на мултипакове (за консумация в компания в дома), охладени бутилки стъкло и кенове, които могат веднага да се консумират“, казва Калоян Спасов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“. „Категорията се развива положително в продажбите, като ръстът на безалкохолна бира изпреварва този на алкохолните продукти. Този сегмент отбелязва ръст както в стойност, така и в продадено количество. По-значим ръст в продажбите имаме при кен, стъкло и мултипак“, допълва Рени Яврийска.

Снимка: „Фантастико груп“

Българската верига работи както с утвърдени международни брандове, така и с български производители. Сред тях е „Каменица“ - пионер на пивоварната индустрия в България. Основана през 1881 г. в Пловдив, компанията поставя началото на индустриалното производство на бира у нас, а днес е част от глобалната Molson Coors Beverage Company.

Снимка: „Каменица“

„Ако бирата е езикът на споделените моменти, то в портфолиото на „Каменица“ се срещат едни от най-разпознаваемите „диалекти“ на световното пивоварство. От балансираните и лесни за пиене лагери на Централна Европа, през прецизността и дисциплината на германското пивоварство, до разнообразието и богатството от стилове, с които е известна белгийската традиция“, казва Желяз Кольовски, директор „Маректинг“ в „Каменица“. Портфолиото ѝ включва както емблематични местни марки като „Каменица“, „Бургаско“ и „Астика“, така и международни брандове като Staropramen, Stella Artois, Beck’s, Corona, Guinness и Madrí Excepcional. „Все повече хора търсят не просто бира, а различно преживяване за различните моменти в живота си. Днешният потребител рядко се ограничава до един избор – може да предпочете освежаващ лагер за следобед с приятели в летните жеги, белгийски ейл в компанията на добра храна, пшенична бира за дълъг ден край морето или по-специален стил за повод, който иска да отпразнува и запомни“, разказва Желяз Кольовски. И допълва, че част от тайната при производството на добрата бира е както прецизното оборудване и строгите стандарти за качество, но и търпение, внимание към детайлите и уважение към суровините. „През годините хората променят навиците си, вкусовете си и начина, по който прекарват свободното си време. Бирата обаче остава част от едни и същи важни моменти – срещите с приятели, празниците, големите поводи и малките радости във всекидневието. Затова най-голямото предизвикателство не е просто да вариш добра бира, а да останеш значим за всяко следващо поколение“, казва още Желяз Кольовски.

Снимка: „Каменица“

Казва, че новият лукс е да бъдеш гъвкав, а бирата е една от малкото продуктови категории, които успяват да дадат тази свобода на избора, без да отнемат удоволствието от преживяването. „Замисляли ли сте се, че когато казваме „излязохме на по бира“, „събрахме се на по бира“ или „пихме по бира след работа“, главният герой в историята рядко е самата напитка? Говорим за приятелите, за разговора, за мача, за концерта, за барбекюто или за онази лятна вечер, която по някаква причина е останала в спомените ни. И може би именно в това е нейната суперсила. Барбекюто е чудесен пример как някои от най-хубавите моменти в живота започват с огъня, храната и масата, но остават в спомените ни заради хората. С бирата е същото. Лятото традиционно е най-силният сезон за категорията, но причината не е само в по-високите температури. Имаме повече поводи за споделени преживявания – дълги вечери навън, срещи с приятели, концерти, почивки и, разбира се, барбекюта“, споделят от екипа на „Каменица“.

Снимка: „Каменица“

Предложенията им са част от асортимента на „Фантастико“ още от самото създаване на веригата. „Хората очакват повече разнообразие, по-високо качество и по-добро цялостно изживяване. Именно тук се срещат философиите на двете компании. „Фантастико“ от години налага първокласни стандарти в българския ритейл, а нашето изключително разнообразно портфолио, особено в премиум и суперпремиум сегмента, естествено допълва този подход. В крайна сметка и двете компании отговарят на една и съща тенденция – потребителите вече не избират само продукт. Те избират цялостното преживяване около него – от средата, в която го откриват, до марката, която поставят в количката си“, допълва Желяз Кольовски.

На щандовете на „Фантастико“ можете да откриете и продуктите на пловдивската компания „ Инвест“, произвеждани в пивоварната Hills. В малката независима пивоварна се спазва технологията на „Немския закон за чистотата на бирата от 1516 г.“.

Снимка: Пивоварна Hills

„Когато взехме решението да създадем пивоварна Hills, повече от година търсихме правилната технология и системи. Решихме да се впуснем в това приключение с Kaspar Schulz – най-старият производител на пивоварни инсталации в света. Компанията е основана през 1677 г. в Бамберг, Германия, и се управлява от 10-о поколение на семейството. Това ни дава сигурност, че ще имаме постоянство в качеството на нашите продукти, и вече почти 10 години нашите рецепти не се променят“, разказва основателят на „Новарто Инвест“ Борислав Минков. Днес в българската семейна пивоварна се произвеждат 9 вида жива крафт бира. „Ние сме пивоварна, произвеждаща бира от истински малц без каквито и да е допълнителни ензимни добавки. Непастьоризирана и нефилтрирана жива бира, която зрее според рецептата повече от 30 дни. От класически пилзенер до традиционните за Бавария опушени и пшенични бири, задоволяващи всички претенции на масата“, издава част от рецептата Борислав Минков.

Снимка: Пивоварна Hills

Сред най-популярните брандове в портфолиото на Hills е МОМА. „Това е напълно български продукт, в който сме вложили малц от Чирпан, хмел от Велинград и, естествено, нашата родопска вода. За да покажем цялата сила на родната ни земя, сме добавили и лимец („Мома Жътварка“) или овес („Градската Мома“) – с дива и свободолюбива душа, с нежна снага и тяло – сочно, свежо, плодово и добре охмелено“, допълва той. Основателят на пивоварната казва, че успехът на Hills се дължи на постоянството и търпението, които влагат в производството. И добавя, че част от формулата е и партньорството с българската семейна верига. „Фантастико“ е наш партньор от няколко месеца и ни дава нужната сцена и достъп до нашите клиенти и фенове. Трудно е да се отличиш от множеството вносни бири, но времето ще ни утвърди и точно търпението на екипа на „Фантастико“ ни дава тази възможност да се докажем. Благодарим им за това“, допълва Борислав Минков.

Снимка: Пивоварна Hills

А когато всичко е на едно място, остава да запалите скарата, да заредите хладилника с бира и да съберете приятелите. Защото лятото не чака.

Събира ни вкусът на фантастичното лято!