Роналдиньо преди завръщането си на терена: Във форма съм и мечтая да вкарам своя гол №300! (ВИДЕО)

Легендата Роналдиньо потвърди, че на 46-годишна възраст се завръща към професионалния футбол. В четвъртък той парафира договор с третодивизионния италиански Равена преди първия мач за сезона. На пресконференцията бразилецът той обяви, че идва с намерението да печели, да вдъхнови съотборниците си и да помогне за един „зрелищен“ сезон.

„Идвам, за да направим зрелищен сезон“

Ronaldinho steps out in front of the Ravenna FC fans for the very first time. pic.twitter.com/OWsyOaxmsg — VERSUS (@vsrsus) August 20, 2026

„Идвам, за да вдъхновя и ентусиазирам останалите футболисти, за да направим зрелищен сезон и ако е възможно, да побеждаваме. Това е, което дойдох да правя тук“, заяви бразилецът на италиански пред местните медии в града от Северна Италия.

„Дали ще ме видите да играя? Не знам, само треньорът знае. Във форма съм и мечтая да вкарам своя гол №300. Ако това се случи, ще бъде още по-добре, нали?“, сподели с усмивка той.

Носителят на „Златната топка“ за 2005 г. и световен шампион с Бразилия от 2002 г. подчерта, че основната причина за решението му е приятелството. Привличането на Роналдиньо е и умел търговски ход от страна на клуба. Трансферът е част от по-голяма стратегия, въпреки че се очаква бразилецът да изиграе поне един официален мач през сезона.

Последната официална поява на терена за Роналдиньо беше през 2015 г. с екипа на Флуминензе.

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