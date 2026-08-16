ИИ учи терористи как да бъдат по-добри: Стряскащо проучване

Планиране на атаки (операции, атентати). Как да си направиш бомба. Как да поддържаш дадени оръжия в изправност. Как да си осигуриш по-добра оперативна сигурност. Всичко това, а и още много, са ключови елементи не само за успешното представяне на военни, но на терористи. А две фракции на джихадисткото движение "Боко Харам", което години наред всява ужас в Африка, са започнали да подобряват именно изброените елементи и то през инструменти за изкуствен интелект (ИИ) - ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI и DeepSeek. Това е установено от теренно проучване на Кеймбриджката програма за наука и политика на изкуствения интелект (CASP).

И макар в проучването изрично да се казва, че не може да се оцени дали изкуственият интелект буквално е направил "Боко Харам" по-добри терористи, то няма как да не е налице притеснение. Защото данните са събирани от интервюта с 27 бивши членове на "Боко Харам", сред които командири на средното ниво и технически специалисти – при това в продължение на 2 години.

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Как ИИ помага на тероризма?

С какво основно помага ИИ на терористите според един от интервюираните? Да се учат да сглобяват и използват оръжия и да правят бомби; да подобряват методите, с които разузнават противника и сигурността на собствените си обекти; да получават съвети колко добър е даден план за терористичен акт и съответно ИИ да помага да бъдат отчетени недостатъците му. Един от интервюираните твърди, че преди бомбите, които правели, са били по-слаби, след което ИИ им казал какви химикали да ползват и добавят, за да станат по-силни. Друг интервюиран разказва за използвана стара и нова стратегия за боеве - преди изпращали 200 бойци и губели 60, а след консултация с ИИ разбрали, че често е по-разумно да пратят 20 и да разчитат на координирани действия на малки групи.

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Помощ с обучения е давала ИДИЛ (Ислямска държава) и то на място. Не всички членове на "Боко Харам" са минавали обучение – имало е подобор, обикновено по-важни и на командни постове терористи са били обучавани. А как ИИ инструменти като ChatGPT, Gemini и Grok са използвани по такъв начин, въпреки че имат защити – лъгани са, че се използват за учебни цели. Отворени са профили за използване на ИИ в трети държави, извън Нигерия, където действа "Боко Харам", и тези профили са използвани. Авторката на теренното проучване Антония Юлих счита, че това показва структурен пропуск, а не индивидуален пробив заради човешки фактор. Тоест, може да се говори за системен риск – нещо, което е описано в чл. 55 на Регламента на ЕС за изкуствения интелект. Според чл. 55, ако има такива рискове при ИИ инструмент, следва да се направи оценка и да се покаже как системният риск ще бъде преодолян.

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OpenAI заяви, че злонамерени лица ще продължат да опитват да злоупотребяват с продуктите ѝ и че компанията ще продължи да засилва защитните механизми. Anthropic и Google повториха своя ангажимент към предпазните мерки, без да предоставят допълнителна конкретика. Никоя от трите компании не уточни дали е установила и закрила съответните профили, ползвани от "Боко Харам".

Хубавата новина – при интервютата не са събрани категорични данни на научна основа, че като са ползвали ИИ, терористите от "Боко Харам" са станали по-добри в смъртоносния си "занаят". Лошата – това не значи, че няма такива данни, а само че при серията интервюта не са намерени данни. Още една хубава новина – не са документирани опити да се използват химически и биологични оръжия, само конвенционални. В свой технически доклад от март 2026 г. Конър Стюарт Хънтър и Лука Ригети от Центъра за управление на изкуствения интелект (GovAI) стигат до заключение, че степента, до която текущите ИИ модели са помогнали да се използват взривни вещества със зла цел, остава неясна, но вероятно е ограничена. По-важното е, че ИИ може да помогне на престъпници и терористи как да се прикриват от полицията, докато планират и опитват да извършват даден атентат.

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Източник: Frontline Monitor