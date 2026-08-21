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Феновете на Барселона освиркаха една от звездите си - бъдещето му на "Камп Ноу" под въпрос (ВИДЕО)

21 август 2026, 11:23 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Феновете на Барселона освиркаха една от звездите си - бъдещето му на "Камп Ноу" под въпрос (ВИДЕО)

Феновете на Барселона се оказаха в центъра на вниманието, след като освиркваха една от звездите си по време приятелския мач от предсезонната подготовка срещу египетския Ал Ахли. Хамза Абделкарим и Рафиня осигуриха победа с 2:1 за отбора на Ханзи Флик в ежегодния мач за Купата "Жоан Гампер" на стадион "Камп Ноу". Последният приятелски мач от предсезонната подготовка беше посрещнат с голямо вълнение от феновете, които аплодираха на крака новия играч Родри, когато той излезе на терена с екипа на Барса. Антъни Гордън, привлечен от Нюкасъл Юнайтед, също беше посрещнат с бурни овации.

Напрежение между феновете и звезда на Барселона

Гордън е един от четиримата потвърдени нови играчи на Барса това лято, а Жоао Кансело се очаква да бъде петият. Португалецът остана ядосан, след като не беше представен пред публиката, въпреки че беше заедно с останалата част от състава на каталунците и носеше новия екип. Гневът на Кансело не беше единственият спорен момент, запечатан от камерите. Преди началото на срещата се разигра странна ситуация между феновете на отбора и халфа Френки де Йонг.

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Нидерландецът беше посрещнат с освирквания от публиката на Барса. Те продължиха, когато стадионният диктор прочете името на Де Йонг. Според медиите в Испания, причината за това отношение към 29-годишния играч е твърдението, че той е отказал да играе срещу Атлетико Мадрид в Шампионска лига миналия сезон, като е посочил, че отношенията му с треньора Ханзи Флик са били напрегнати. Де Йонг опроверга тези твърдения в интервю за официалния канал на клуба.

Френки де Йонг

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В момента Де Йонг е извън игра, след като получи контузия по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Очаква се нидерландецът да пропусне началото на сезона, след като отказа да се подложи на операция. Междувременно бъдещето му на "Камп Ноу" е под въпрос. Когато е във форма, Де Йонг все още е един от най-добрите полузащитници в Европа, но положението му в клуба се влошава все повече.

Бъдещето на Де Йонг на "Камп Ноу" е под въпрос

Пристигането на Родри, в съчетание с присъствието на Марк Бернал и няколко други варианта в полузащитата, може да затрудни получаването на редовно игрово време. А според "SPORT", нидерландският национал може да получи оферта в последната фаза на летния трансферен прозорец. Де Йонг подписа нов четиригодишен договор с „Барса“ едва през октомври 2025 г., но нарастващото напрежение сред феновете го поставя в неудобно положение. Така че, дори и да не напусне отбора това лято, не може да се изключи възможността да си тръгне през януари.

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Барселона Френки Де Йонг
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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