И "Зелени Балкани" с предложение: Брадатият лешояд за символ на "Евровизия"

От сдружение "Зелени Балкани" - водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България, се включиха в надпреварата за предложения за талисман на "Евровизия", която ще се проведе в Бургас през май догодина.

Екипът на организацията обяви, че предлага брадатият лешояд да бъде символ на "Евровизия".

"Защо брадатият лешояд е подходящ символ за България на Евровизия? Брадатият лешояд може да бъде силен и разпознаваем символ на България, защото носи универсални послания за свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда", пишат от сдружението.

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Символът

И мотивират предложението си:

"Символ на природното наследство на България.

Брадатият лешояд е част от природното наследство на страната ни. Завръщането му в България е пример за това как чрез постоянство и грижа за природата можем да възстановим нещо, което сме загубили.

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Символ на свободата.

Разперените крила и свободният полет създават непосредствена асоциация със свобода, смелост, независимост и стремеж към нови хоризонти.

Символ на обединението и общата кауза

Завръщането на брадатия лешояд в България е кауза, която обединява хора и организации от над 10 европейски държави. Те работят заедно, за да дадат на вида втори шанс да се завърне в българската природа.

Това е силно послание за сътрудничество, единство и обща европейска кауза – нещо, което напълно съответства на духа на Евровизия.

Символ на пътуването и завръщането

Историята на Боев дава на символа особена сила. Той напуска България, прелита през Европа и след повече от 14 000 км се завръща. Това е история за пътешествие, откриване на света и завръщане у дома.

Подходящ за Евровизия край морето.

Морето естествено допълва тази история. То е символ на **хоризонта, пътуването, свободата и връзката между хората**. Над морето птицата може да бъде представена като образ на България, която гледа отвъд хоризонта и едновременно с това се завръща у дома.

Символ на надеждата и втория шанс.

Брадатият лешояд е изчезнал като гнездящ вид от България. Днес обаче неговото завръщане е реална цел, по която се работи. Това превръща птицата в символ на **втори шанс, възстановяване и надежда**.

Боев дава лице на историята

Боев превръща тази идея от абстрактен символ в реална история. Хората могат да проследят неговото пътуване, да видят през кои държави е преминал и да преживеят завръщането му в България".

Не просто емблема, а реален природозащитен ефект

Според "Зелени Балкани" "Евровизия" събира различни държави и култури около музиката, свободата, различията и общите човешки емоции.

"Брадатият лешояд естествено носи същото послание: Една птица. Над 10 държави. Хиляди километри. Една обща цел – да се завърне в България. Така той може да представи България не само като страна с уникална природа, а като страна, която обединява хората около кауза, отворена е към света и вярва във възстановяването и новото начало. Обявяването на брадатият лешояд за символ би имало огромен принос за минимизиране заплахите за вида и реалното му завръщане в България, не просто емблема, а реален природозащитен ефект, с ползи за природата и обществото", смятат още от сдружението.