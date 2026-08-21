Кабинетът "Радев":

И "Зелени Балкани" с предложение: Брадатият лешояд за символ на "Евровизия"

21 август 2026, 11:37 часа 330 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Зелени Балкани
И "Зелени Балкани" с предложение: Брадатият лешояд за символ на "Евровизия"

От сдружение "Зелени Балкани" - водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България, се включиха в надпреварата за предложения за талисман на "Евровизия", която ще се проведе в Бургас през май догодина.

Екипът на организацията обяви, че предлага брадатият лешояд да бъде символ на "Евровизия".

"Защо брадатият лешояд е подходящ символ за България на Евровизия? Брадатият лешояд може да бъде силен и разпознаваем символ на България, защото носи универсални послания за свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда", пишат от сдружението.

Още: В Бургас вече започнаха да украсяват града за "Евровизия" (ВИДЕО)

Символът

И мотивират предложението си:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Символ на природното наследство на България.

Брадатият лешояд е част от природното наследство на страната ни. Завръщането му в България е пример за това как чрез постоянство и грижа за природата можем да възстановим нещо, което сме загубили.

Още: Мрежата избухна за талисманите на "Евровизия": Вече предлагат и таратора (СНИМКИ)

Символ на свободата.

Разперените крила и свободният полет създават непосредствена асоциация със свобода, смелост, независимост и стремеж към нови хоризонти.

Символ на обединението и общата кауза

Завръщането на брадатия лешояд в България е кауза, която обединява хора и организации от над 10 европейски държави. Те работят заедно, за да дадат на вида втори шанс да се завърне в българската природа.

Това е силно послание за сътрудничество, единство и обща европейска кауза – нещо, което напълно съответства на духа на Евровизия.

Символ на пътуването и завръщането

Историята на Боев дава на символа особена сила. Той напуска България, прелита през Европа и след повече от 14 000 км се завръща. Това е история за пътешествие, откриване на света и завръщане у дома.

Подходящ за Евровизия край морето.

Морето естествено допълва тази история. То е символ на **хоризонта, пътуването, свободата и връзката между хората**. Над морето птицата може да бъде представена като образ на България, която гледа отвъд хоризонта и едновременно с това се завръща у дома.

Символ на надеждата и втория шанс.

Брадатият лешояд е изчезнал като гнездящ вид от България. Днес обаче неговото завръщане е реална цел, по която се работи. Това превръща птицата в символ на **втори шанс, възстановяване и надежда**.

Боев дава лице на историята

Боев превръща тази идея от абстрактен символ в реална история. Хората могат да проследят неговото пътуване, да видят през кои държави е преминал и да преживеят завръщането му в България".

Не просто емблема, а реален природозащитен ефект

Според "Зелени Балкани" "Евровизия" събира различни държави и култури около музиката, свободата, различията и общите човешки емоции.

"Брадатият лешояд естествено носи същото послание: Една птица. Над 10 държави. Хиляди километри. Една обща цел – да се завърне в България.  Така той може да представи България не само като страна с уникална природа, а като страна, която обединява хората около кауза, отворена е към света и вярва във възстановяването и новото начало. Обявяването на брадатият лешояд за символ би имало огромен принос за минимизиране заплахите за вида и реалното му завръщане в България, не просто емблема, а реален природозащитен ефект, с ползи за природата и обществото", смятат още от сдружението.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евровизия Зелени Балкани Талисман брадат лешояд Евровизия 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес