С родителски контрол и нови мерки за сигурност: OpenAI пусна ChatGPT за тийнейджъри

OpenAI представи ChatGPT за тийнейджъри - версия на своя чатбот, предназначена за потребители на възраст между 13 и 17 години, с допълнителни мерки за безопасност и родителски контрол. Това съобщава Анджелик Бренес за изданието People. Компанията посочва, че новата версия има за цел да помогне на тийнейджърите да учат, да мислят критично и да използват изкуствения интелект уверено.

Потребителите, преценени от системата или заявили сами, че са между 13 и 17-годишни, автоматично ще бъдат насочвани към тийнейджърската версия.

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Новата версия включва инструменти за подпомагане на ученето, сред които режим "Study Mode", разработен да води учениците през учебния материал чрез насочващи въпроси, вместо чрез директни отговори, с възможност за задаване на конкретни часове за активиране. OpenAI твърди, че добавя и напомняния за домашни работи, способни да разпознаят опити за заобикаляне на задачи.

Компанията описва новите мерки и като включващи „подходящи за възрастта предпазни мерки“ в области като самонараняване, насилие, хранителни разстройства, опасни дейности и явно сексуално съдържание, като родителите с обвързани профили ще могат да задават тихи часове, да управляват настройки и да получават известия при ситуации с висок риск.

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Стартирането на новата версия идва след дело за неправомерна смърт, заведено срещу OpenAI и изпълнителния директор Сам Алтман от семейството на 16-годишния Адам Рейн от Калифорния, починал през април 2025 г. Родителите му твърдят, че синът им е споделял суицидни мисли с ChatGPT в продължение на месеци преди смъртта си, а адвокатът на семейството заяви, че ще търси допълнителна информация за подобни случаи, потенциално свързани с продукта на компанията. OpenAI посочи, че новите предпазни мерки целят да намалят излагането на потенциално вредно съдържание, като същевременно запазят достъпа на тийнейджърите до инструмента за учене и творчество.