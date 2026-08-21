Тим от родния елит продава наш национал в Близкия изток

Черно море преживя турболентен летен трансферен прозорец и страда в родната Първа лига от началото на сезона. Възпитаниците на Илиан Илиев спечелиха само една точка от първите си пет мача. Сега "моряците" са много близо до още един изходящ трансфер. Според информация на колегите от "Мач Телеграф", младежкият национал Николай Златев ще напусне Черно море в посока Катар.

Николай Златев преминава медицински прегледи в Катар

Според източника, Николай Златев вече е в Близкия изток и преминава медицински прегледи в потенциалния си нов отбор от Катар. Не е известна трансфррната сума, която Черно море ще получи за Златев, но такава със сигурност ще има, защото договорът му с клуба важи до лятото на 2028 г. Според специализирания сайт "transfermarkt", той е оценен на 600 000 евро. Продажбата на крилото ще освободи място в състава на Илиан Илиев за новото попълнение на "моряците" Иван Тасев. Той дойде от ЦСКА, където играеше предимно за втория отбор. Тасев попадна и в групата за мача на Черно море от шестия кръг на Първа лига. "Моряците" ще се изправят срещу новакът Дунав Русе.

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Златев има над 100 мача за Черно море

Николай Златев е на 21 години, роден на 12 декември 2004 г. Той играе като дясно крило, но може да действа още както на левия фланг, така и на върха на атаката. Златев е юноша на Черно море, като през 2022 г. преминава в първия отбор, а втората половина на 2024 г. той прекара под наем в словенския Табор Сезана. На сметката си за "моряците" Николай Златев има 115 мача, в които вкара 11 гола и даде 3 асистенции.

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