След Канада Финландия е следващата държава, в която ще се произвеждат украински дронове

След като през май 2026 г. украинското Министерство на отбраната подписа споразумение за стартиране на завод за производство на украински разунавателни дронове в Канада, сега е ред на Финландия. Тогава бе създадено съвместното предприятие Airlogix-Sentinel между украинската отбарнителна компания Airlogix и канадския производител на дронове Sentinel Research and Development - произвежданите от тях дронове ще бъдат предавани на украинската армия.

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Сега същата украинска компания Airlogix е подписала споразумение с финландската технологична компания Innokas за създаване на производствени мощности във Финландия. Двете компании ще произвеждат дронове, базирани на украинска технология. Сътрудничеството се развива като част от инициативата „Build with Ukraine“, която има за цел да разшири производството на украински оръжия и отбранителни технологии в Европа.

Airlogix отбелязва, че партньорството има за цел да комбинира украинските технологии и боен опит с производствените възможности на европейската индустрия. Целта е бързо да се увеличи производството на дронове, необходими на украинската армия, както и да се разрастне индустриалната база за украински безпилотни летателни апарати в Европа.

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