От какви устройства се нуждаят учениците преди първия звънец

Кампанията Smart2School на Flip предлага селекция реновирани смартфони, таблети, лаптопи и смарт часовници с отстъпки до 100 евро до 13 септември

Подготовката за училище отдавна не приключва с нова раница, тетрадки и моливи. Колкото повече децата растат, толкова по-голяма част от ученето, организацията и комуникацията им преминава през различни дигитални устройства.

Преди първия звънец тази година някои родители търсят надежден телефон, с който да могат да се свързват по всяко време с детето. За други приоритет е таблетът, който вече е ежедневен инструмент за електронни учебници и презентации, а за по-големите ученици и студенти лаптопът се превръща в основното помагало.

Затова въпросът, пред който се изправяме, не е просто „какво устройство да купим“, а кое от тях реално отговаря на възрастта и нуждите на ученика и може да бъде използвано достатъчно дълго, без покупката да натоварва излишно семейния бюджет.

Точно тук на помощ идва Smart2School – актуалната кампания на Flip за новата учебна година. От 10 август до 13 септември 2026 г. платформата предлага специална селекция реновирани смартфони, таблети, лаптопи и смарт часовници с отстъпки до 100 евро.

Устройството трябва да следва нуждите, а не обратното

При най-малките ученици телефонът често има една основна задача – да осигурява лесна връзка със семейството. С порастването обаче функциите му се увеличават. Тийнейджърите го използват за училищни приложения, видеосрещи, снимане и сканиране на материали и работа по общи задачи.

От селекцията на Smart2School в тази категория попадат Samsung Galaxy S24 5G Dual SIM 256 GB за 369,99 евро и Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Dual SIM 512 GB за 739,99 евро. Сред предложенията е и Apple iPhone 17 512 GB за 899,99 евро. Всички модели са в състояние „Много добро“.

Когато екранът на телефона вече е недостатъчен за електронни учебници, презентации и видеоуроци, таблетът може да бъде по-удобен вариант. Apple iPad Air 4 10.9" (2020), Wi-Fi, 64 GB, който е част от кампанията Smart2School на цена 239,99 евро, е пример за устройство, което може да се използва едновременно за учене и за свободното време.

Лаптопът идва на дневен ред, когато презентациите се превърнат в курсови работи, а домашните изискват повече от няколко отворени приложения едновременно. За гимназисти и студенти Flip предлага Apple MacBook Air 13" (2020) с процесор M1, 8 GB RAM и 256 GB памет за 409,99 евро.

Селекцията включва и Apple Watch Series 9 (2023), GPS, Aluminium 45 mm за 185,99 евро – устройство за по-големите ученици и студентите, при които организацията, комуникацията и спортът вървят ръка за ръка.

Как да разберем дали може да се разчита на техниката

При реновираните устройства въпросът за доверието е логичен и си заслужава да получи отговор, преди цената да определи решението за покупка.

Във Flip всяко устройство преминава през 67 технически теста за функционалност. Един от ключовите показатели е батерията – при устройствата, продадени през 2025 г., средното ѝ здраве е 94%. При част от моделите може да бъде избрана и нова батерия със 100% капацитет.

Това има съвсем практично значение. Един смартфон трябва да издържи от сутринта до края на учебния ден, включително пътуване и извънкласни занимания, а лаптопът трябва да може да остане надежден партньор по време на часове и университетски лекции.

Състоянието на всеки продукт е описано предварително, а устройствата се предлагат с 24 месеца гаранция и 30 дни право на връщане. За семействата, които предпочитат да разпределят по-големите разходи около старта на учебната година, има и възможност за покупка на изплащане с 0% оскъпяване.

„Едно устройство за училище се преценява не в деня на покупката, а през цялата учебна година. Затова е важно вземеш точно това, от което имаш нужда, и то с гаранция за функционалност и надеждност. Smart2School е възможност родителите да направят подготовката за училище като за истински отличници – навреме, на отлични цени и с грижа за природата“, казват от екипа на платформата.

Изборът, който има значение и извън класната стая

Реновираната техника става все по-популярна и по друга причина. Всяка такава покупка спестява средно 63% от въглеродните емисии в сравнение с производството и покупката на ново устройство и така един чисто практичен избор – да се намери качествено устройство на по-достъпна цена – може едновременно да удължи живота на вече произведената техника и да намали използването на нови ресурси.

В крайна сметка най-подходящото устройство за училище не е нито най-новото, нито най-скъпото. То е онова, което отговаря на реалните нужди на детето и не праща семейния бюджет на поправителен.

Кампанията Smart2School на Flip продължава до 13 септември 2026 г., с отстъпки до 100 евро за селекция от реновирани устройства.