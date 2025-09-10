Yettel ще предлага най-новите устройства на Apple

Предварителните поръчки стартират в 15:00 ч. на 12 септември и ще включват всички най-нови модели от сериите iPhone 17, Apple Watch и AirPods Pro 3

Yettel ще предлага най-новата гама устройства на Apple, включително iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3.

Клиентите ще могат да направят предварителна поръчка на най-новите модели iPhone от 15:00 ч. на 12 септември до 23:59 ч. на 18 септември.

Новите серии Apple Watch и AirPods Pro 3 също ще бъдат достъпни за предварителна поръчка от 15:00 ч. на 12 септември до 23:59 ч. на 18 септември, като официалният старт на продажбите за всички устройства е на 19 септември 2025 г.

Повече информация за новите продукти на Apple, предлагани от Yettel, ще бъде налична на yettel.bg със старта на предварителните поръчки.