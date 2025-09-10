Войната в Украйна:

Yettel ще предлага най-новите устройства на Apple

10 септември 2025, 18:51 часа 456 прочитания 0 коментара
Yettel ще предлага най-новите устройства на Apple

Предварителните поръчки стартират в 15:00 ч. на 12 септември и ще включват всички най-нови модели от сериите iPhone 17, Apple Watch и AirPods Pro 3

Yettel ще предлага най-новата гама устройства на Apple, включително iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3.

Клиентите ще могат да направят предварителна поръчка на най-новите модели iPhone от 15:00 ч. на 12 септември до 23:59 ч. на 18 септември.

Новите серии Apple Watch и AirPods Pro 3 също ще бъдат достъпни за предварителна поръчка от 15:00 ч. на 12 септември до 23:59 ч. на 18 септември, като официалният старт на продажбите за всички устройства е на 19 септември 2025 г.

Повече информация за новите продукти на Apple, предлагани от Yettel, ще бъде налична на yettel.bg със старта на предварителните поръчки.

 

 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Yettel
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес