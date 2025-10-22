Войната в Украйна:

„Заклинанието 4 “ – зловещият финал на култовата хорър поредица вече във Видеотеката на А1 ТВ

22 октомври 2025, 11:30 часа 640 прочитания 0 коментара
„Заклинанието 4 “ – зловещият финал на култовата хорър поредица вече във Видеотеката на А1 ТВ

„Заклинанието 4 “– зловещ, емоционален и напрегнат финал на една от най-емблематичните хорър поредици на десетилетието – вече достъпен във Видеотеката на А1 ТВ.

Новото премиум заглавие пренася зрителите в свят, в който свръхестественото и човешката драма се преплитат в борба срещу злото. Под режисурата на Майкъл Чавес („Заклинанието: Дяволът ме накара да го направя“, „Монахинята II“) и с участието на Патрик Уилсън и Вера Фармига като Ед и Лорейн Уорън, филмът се превръща в едно от най-очакваните събития за феновете на жанра.

В ролите участват още Миа Томлинсън, Бен Харди, Ребека Калдър и Елиът Коуън, които придават дълбочина и реализъм на страховитата история. Филмът е вдъхновен от реален случай – преживяванията на семейство Смърл от Пенсилвания през 80-те години, чиито свидетелства за паранормални явления се превръщат в едни от най-загадъчните в хрониките на Уоръните. Филмът разгръща едновременно мистерия и човешка драма, вплитайки темите за страха, вярата и цената на духовната борба.

„Заклинанието 4“ вече е сред най-коментираните заглавия на сезона. Критиците го определят като емоционален и достоен завършек на поредицата, отличаващ се със силна атмосфера и запомнящи се изпълнения на Уилсън и Фармига.

Видеотеката на А1 ТВ предлага разнообразие от български и чуждестранни заглавия във всички жанрове. Всеки месец се добавят нови предложения, които могат да се наемат за 48 часа и да се гледат неограничен брой пъти. Благодарение на вграден изкуствен интелект, платформата предлага персонализирани препоръки според вкуса на зрителя.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
A1
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес