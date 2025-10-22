Войната в Украйна:

Британски ТВ канал провокира с водеща, създадена от изкуствен интелект: Плашещата измама разкрита в последния кадър

Британският телевизионен канал Channel 4 влезе в историята на телевизията, като излъчи едночасов документален филм, показващ плашещата скорост, с която се развива изкуственият интелект - нещо, което, независимо дали си даваме сметка или не, в близките няколко години ще засегне живота на всеки един от нас. Но най-голямата изненада бе запазена за последните няколко кадри от филма, когато става ясно, че дори водещата на име Айша Габан, която се появява през целия филм пред нищо неподозиращия зрител, е също творение на изкуствения интелект.

"Изкуственият интелект ще докосне живота на всички през следващите няколко години. За някои това ще означава загуба на работни места - служители в кол центрове, специалисти по обслужване на клиенти, дори телевизионни водещи като мен - защото аз не съществувам", прави шокиращото признание виртуалната водеща в края на филма.

Тя е създадена от компанията Seraphinne Vallora в сътрудничество с Kalel Productions, като целта е била да се генерира дигитален човек, който да изглежда абсолютно убедително пред камерата, така че да е напълно неразличим от истински човек.

Умишлено провокативеният филм на Channel 4 бе излъчен в понеделник, 20 октомври и вече е достъпен в стрийминг канала на телевизията. 

От телевизионния канал отбелязват на сайта си, че имат ясни редакционни насоки, регулиращи етичното използване на изкуствен интелект. Филмът е в пълно съответствие с тях, включително по отношение на ангажимента за прозрачност и разкриване на информация пред публиката, когато се използва изкуствен интелект.

Луиза Комптън, ръководител на отдел "Новини и актуални събития" в Channel 4, заявява:

"Използването на водещ с изкуствен интелект не е нещо, което ще превърнем в навик в Channel 4 - вместо това фокусът ни в новините и актуалните събития е върху първокласна, проверена информация и безпристрастна и надеждна журналистика - нещо, на което изкуственият интелект не е способен. Но това, което ви показахме, служи като полезно напомняне за това колко разрушителен потенциал има изкуственият интелект - и колко лесно е да се заблуди публиката със съдържание, което няма как да провери."

