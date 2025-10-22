Войната в Украйна:

Смесване на истински новини със сатирични: Кога да не се доверяваме на изкуствения интелект

22 октомври 2025, 20:00 часа 600 прочитания 0 коментара
Асистенти с изкуствен интелект като ChatGPT допускат грешки в около половината случаи, когато им се задават въпроси за новинарски събития, сочи мащабно изследване на европейски обществени медии. Сред грешките са смесване на истински новини със сатирични, неверни дати и дори измислени събития. Докладът на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) анализира четири широко използвани асистента: ChatGPT на OpenAI, Copilot на Microsoft, Gemini на Google и Perplexity.

Според проучването, 45% от всички отговори на AI инструментите съдържат поне един съществен проблем, независимо от езика или държавата. Един на всеки пет отговора включва сериозни грешки в точността – измислени факти или остаряла информация.

Снимка: iStock

От четирите тествани асистента Gemini се е представил най-слабо, като в 76% от случаите е дал отговори с „значителни проблеми“, основно заради неточни източници.

AI асистентите - ненадежден източник на новини

Между края на май и началото на юни 22 обществени медии от 18 европейски държави са задали едни и същи новинарски въпроси на AI асистентите. В анализа са включени около 3000 отговора, като остарялата информация е сред най-честите грешки.

Например, когато финландската обществена телевизия YLE и холандските медии NOS и NPO попитали „Кой е папата?“, ChatGPT, Copilot и Gemini отговорили, че това е Франциск, въпреки че по онова време той вече беше починал и наследен от Лъв XIV.

„AI асистентите все още не са надежден начин за достъп и консумиране на новини“, заявиха Жан-Филип Де Тендер, заместник генерален директор на EBU, и Пийт Арчър, ръководител на отдела за изкуствен интелект в BBC.

Снимка: iStock

Въпреки тези слабости, използването на AI асистенти за достъп до информация бързо нараства, особено сред младите хора.

Според доклад, публикуван през юни, 15% от хората под 25 години използват подобни инструменти ежеседмично, за да четат резюмета на новини.

Източник: БГНЕС

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Технологии Изкуствен интелект информация
