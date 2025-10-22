„Рамо до рамо“: как бизнесът може да бъде двигател на социална промяна

Кариерно събитие на Yettel показа възможностите за развитие за хора с увреждания в програмата „Рамо до рамо“

Участници в кариерното събитие, част от програмата „Рамо до рамо“

С истории за промяна и успех – така премина кариерното събитие, което Yettel организира като част от единадесетото издание на програмата си за хора с увреждания „Рамо до рамо“. По време на него телекомът представи възможностите за развитие, които инициативата предлага, и сподели примери за нейното въздействие през годините. Участниците имаха възможност да се срещнат лично с екипите, в които тази година програмата открива позиции – центъра за обслужване на клиенти, отделите по счетоводство и кредитен мениджмънт и обучителните екипи в магазинна мрежа. Така кандидатите научиха повече за спецификата на работата в различните направления и динамиката в компанията.

Събитието събра представители на институции, неправителствени организации и корпоративния сектор, обединени от общата цел да подпомогнат създаването на по-достъпна и приобщаваща работна среда. Сред гостите бяха Минка Йовчева, директор „Социални услуги за деца и възрастни“ в Столична община, Иванка Шалапатова, член на борда на директорите на мрежата Child Rights Connect, и Йоана Колева, съосновател на неправителствената организация Jamba. Всички те споделиха своя опит и наблюдения върху това как приобщаването на хората с различни възможности може да промени не само техния житейския път, но и културата в организациите. По думите им именно програми като „Рамо до рамо“ са пример за това как бизнесът може да бъде двигател на социалната промяна.

Дългогодишен партньор на инициативата е организация Jamba. Нейният екип отговаря за предварителния подбор на кандидатите, популяризирането на програмата сред потенциални участници, както и за обучението на ръководителите и екипите в телекома, които са част от нея. В рамките на събитието Гергана Борисова, ръководител на „Рамо до рамо“ в Yettel, и Йоана Колева от Jamba споделиха повече за резултатите от партньорството и за човешките истории, които стоят зад успеха на програмата. „От старта си през 2015 г. досега „Рамо до рамо“ е посрещнала над 40 участници. Програмата продължава две години, в рамките на които те работят по конкретни проекти и стават пълноправна част от екипа ни. Близо една трета от всички участници продължават развитието си в Yettel и до днес, като се реализират в различни направления като технологии, финанси, управление на проекти, кол център, човешки ресурси, корпоративна политика и други“, разказа Гергана.

Гергана Борисова, ръководител на „Рамо до рамо“ в Yettel

Тя допълни, че всеки участник преминава през специализирани обучения, които го подготвят за работния процес, и може да разчита на психологическа подкрепа от корпоративния психолог на компанията. Ключова роля има и менторската подкрепа – през целия период участниците работят със свои ментори – служители на Yettel, обучени да подпомагат адаптацията и професионалното развитие на хора с различни възможности. Именно тези последователна грижа и подкрепа, по думите ѝ, помагат на участниците да развият увереност и да разгърнат потенциала си.

Кандидатстването за тазгодишното издание на „Рамо до рамо“ е отворено до 24 октомври. Повече информация за програмата и условията за участие е достъпна на сайта на компанията.