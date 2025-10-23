Разразботиха уникален алгоритъм за квантови изчисления (ВИДЕО)

Компанията Google съобщи, че е разработила компютърен алгоритъм, който проправя пътя към практически приложения за квантови изчисления и ще може да генерира уникални данни за използване в областта на изкуствения интелект (ИИ), предаде "Ройтерс".

Повече за новия алгоритъм

Новият алгоритъм, наречен Quantum Echoes, който работи на базата квантовия чип на компанията, е 13 000 пъти по-бърз от най-сложния класически изчислителен алгоритъм на суперкомпютрите, съобщиха Google. В бъдеще алгоритъмът Quantum Echoes може да помогне за измерване на молекулярната структура в молекулите, което би могло да помогне за откриването на лекарства и да съдейства на материалознанието чрез идентифициране на нови видове материали, съобщиха ръководители на компанията на брифинг за медиите миналата седмица, цитирани от Ройтерс.

Миналата година Google представи своя квантов чип Willow, който, според компанията, е способен да преодолее ключов проблем с т.нар. кубити, градивните елементи на квантовите изчисления. Разработването на алгоритъма е било приблизително еквивалентно по значение на създаването на чипа, казаха от компанията. Алгоритъмът е проверим и с други квантови компютри или чрез експерименти. Проверимите данни означават, че те могат да доведат до практически приложения.

За изкуствения интелект инженерите на Google се надяват да използват алгоритъма, който да помогне за създаването на нови бази данни, подходящи за прилагане в области като естествените науки, където до този момент не съществуват достатъчно добри набори от информация, с които да се обучават ИИ моделите.

