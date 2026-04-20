Актьорът Дилън Спраус задържа натрапник в дома си и защити съпругата си (ВИДЕО)

20 април 2026, 15:10 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дилън Спраус е повалил и задържал нарушител в дома си в Холивуд Хилс, след като съпругата му, моделът на Victoria’s Secret Барбара Палвин, е забелязала натрапника и е повикала полиция. Спраус е реагирал бързо рано сутринта в петък, 17 април, когато се е сблъскал с нарушител в имота си. Източници, запознати със случая, казват пред "Los Angeles Times", че актьорът от Дисни е повалил мъж на тревата близо до дома си, след като съпругата му е забелязала "странния човек". Палвин е подала спешен сигнал до полицията около 00:30 ч. през нощта и е съобщила за възможен опит за взлом.

TMZ, позовавайки се на анонимни източници, съобщава, че Спраус е бил въоръжен и е задържал нарушителя до пристигането на полицията.

Полицията е съобщила пред "Los Angeles Times", че заподозреният е бил задържан заради висящи заповеди за арест и няма пострадали. Освен това, той не е успял да влезе в испанския дом на двойката от 20-те години на миналия век, а е бил само на територията на имота.

TMZ е публикуваха кадри от ареста, на които се вижда как заподозреният (със скрито лице) е с белезници до полицейска кола. Скейтборд е бил облегнат на оградата на имота, а на портата е имало табела "Частна собственост, забранен достъп".

Представители на Спраус и Палвин не са коментирали пред медии.

Двойката се запознава на парти през 2017 г., а до есента на 2018 г. Палвин вече казва пред Vogue, че е "много влюбена". Двамата обявиха годежа си през юни 2023 г., а месец след това се ожениха на церемония в Унгария. През годините двамата често са говорили открито за връзката си и взаимната подкрепа в кариерите си, пише "People". 

Ева Петрова Отговорен редактор
