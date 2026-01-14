Актрисата от Дисни Бриджит Мендлър е гениален иноватор в космическата индустрия

Мнозина помнят Бриджит Мендлър като очарователната и усмихната главна героиня Теди Дънкан от комедийния сериал по Disney Channel - "Късмет, Чарли" ("Good Luck Charlie"). Освен като актриса, тя се изявяваше и като певица - участва и в няколко продукции, демонстрирайки таланта си - "Лимонадената банда", "Виолета". Да не забравяме, че имаше роля и в още един сериал - "Магьосниците от Уейвърли Плейс".

Снимка: Good luck, Charlie/Facebook

Малко обаче знаят, че след светлината на прожекторите и блясъка от Дисни, актрисата предприема радикална промяна в живота си, превръщайки се в иноватор и предприемач в една от най-динамичните и предизвикателни индустрии на двадесет и първи век – космическата.

От актьорството, до космоса

След като постигна глобална популярност и музикален успех, Мендлър решава да се отдаде на образованието. Тя изучава антропология в Университета на Южна Калифорния (USC), провежда изследвания в MIT Media Lab и завършва юридическа степен в Харвард, като придобитите знания ѝ дават уникална перспектива върху технологиите, обществото и правните аспекти на новите индустрии.

По време на обучението и изследванията си Бриджит Мендлър идентифицира критичен проблем в космическата индустрия: остарелите наземни станции не могат да се справят с бързо нарастващите обеми данни от новите сателитни мрежи. Това осъзнаване я вдъхновява да основe "Northwood Space" – стартъп компания, която има за цел масово изграждане на наземни станции, способни да поддържат комуникацията между Земята и нарастващия брой сателити. "Northwood Space" разработва и произвежда наземни антени (наземни станции), които приемат и предават данни между сателити и земни мрежи. Компанията се фокусира върху по-висока скорост, по‑ниски разходи и по-бързо разгръщане в сравнение с традиционните системи, пише "SDX Central".

Компанията бързо привлича вниманието на водещи инвеститори и доказва, че иновациите могат да се постигнат дори от хора, които започват кариерата си в съвсем различна сфера.

По време на пандемията от COVID-19 "Northwood Space" успешно разработва двупосочни комуникационни връзки със сателити, демонстрирайки потенциала си да направи революция в инфраструктурата за космически данни.

Бриджит Мендлър често подчертава, че миналото ѝ като актриса и музикант не я ограничава – напротив, то ѝ е дало увереността да поема рискове и да следва страстта си към науката и технологиите. В плановете ѝ за бъдещето е да разширява влиянието на Northwood Space и да ускорява развитието на сателитната икономика, която ще играе ключова роля за комуникациите, навигацията и научните изследвания през следващите десетилетия.

Бриджит Мендлър води сравнително дискретен личен живот, като предпочита да пази подробностите далеч от медиите. Родена е на 18 декември във Вашингтон. Освен актьорството и музиката, тя развива интереси към науката, технологиите и пътуванията, които се отразяват и в образованието и професионалната ѝ кариера.

Снимка: Getty Images

През 2019 година се омъжва за Грифин Клевърли, с когото заедно работят по целите на "Northwood Space". Двамата имат и едно дете.