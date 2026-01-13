Учени са засекли 10-секунден гама-лъчев изблик от точка в Космоса, намираща се на 13 милиарда светлинни години от Земята. Сигналът, наречен GRB 250314A, вероятно е резултат от експлозия на свръхнова, случила се само 730 милиона години след Големия взрив. Това съобщава „Дейли Мейл“ .

Сигнал от най-отдалечената точка в Космоса

Два спътника потвърдиха източника на сигнала, а космическият телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) направи подробни наблюдения, улавяйки избледняващата светлина от експлозията. Учените казват, че гама-лъчевите изблици са изключително мощни, невидими вълни от енергия, произведени при експлозия на звезди.

Проучването показва, че тази ранна свръхнова изглежда почти точно като съвременните свръхнови, въпреки че са на милиарди години разстояние една от друга. Червените свръхнови съдържат големи количества енергия и могат да дадат улики за това как са се образували първите звезди и галактики във Вселената.

„През последните 50 години са регистрирани само няколко гама-лъчеви изблици в първите милиарди години след Големия взрив. Това е много рядко и вълнуващо откритие“, каза Андрю Люан от университета Радбауд.

Новите данни ще помогнат на учените да разберат по-добре ранните етапи на еволюцията на Вселената, когато звездите са били по-масивни, по-горещи и са експлодирали с по-голяма сила, отколкото днес.

Припомняме, че учените откриха за първи път свръхмасивна черна дупка, излизаща от галактика. Черната дупка, наречена RBH-1, има маса от поне 10 милиона слънца. Тя беше забелязана за първи път през 2023 г. на разстояние от 7,5 милиарда светлинни години.

Зад тази черна дупка е открита дълга газова следа, но няма достатъчно данни, за да се потвърди фактът на изхвърлянето на черната дупка.

Свръхмасивните черни дупки се намират в центровете на повечето галактики и са милиони и милиарди пъти по-масивни от Слънцето. Астрономите отдавна подозират, че някои свръхмасивни черни дупки може да бъдат изхвърлени от техните галактики чрез сливането на две галактики, създали по-голям обект. Сега, за първи път, такава свръхмасивна черна дупка е открита в движение.

Невероятната скорост на тази свръхмасивна черна дупка означава, че тя е на приблизително 230 000 светлинни години от точката си на произход. Тя се движи със скорост от 3,6 милиона км/ч или 1000 км/сек. Това е един от най-бързите обекти, известни във Вселената. Именно тази висока скорост е позволила на черната дупка да преодолее гравитационното влияние на своята галактика.

