"Мои недоброжелатели ме контрират, че пея "Аз съм руснак" (Я русский), а имам американски телефон, германска кола. Просто е – може и да не знаем, но може създателите на тези американски телефони, на тези технологии, на тези автомобили, са се вдъхновили от произведенията на Чайковски, на Достоевски, на Булгаков. Може без тези произведения тези технологии изобщо да не съществуват". Това изтърси в руския телевизионен ефир руският певец Ярослав Дронов, познат с прякора си Шаман.

Най-известната песен на Шаман е "патриотичната" творба "Аз съм руснак". "Аз съм руснак – напук на целия свят", гласи най-популярната строфа в текста: Троловете на Путин в действие: Разкриха фейковете им и как промиват мозъци в Европа

"Не знаем от какво се вдъхновяват хората", добави Шаман, без да отрича на какви технологични новости в живота залага – не на такива, направени в Русия, а на такива, сътворени в "прогнилия" Запад.

Russian singer and Kremlin propagandist "Shaman" claimed he uses an iPhone and drives a foreign car because, according to him, these products were made due to admiration for Russian culture.



