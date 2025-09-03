Войната в Украйна:

"Баща ми винаги те е смятал за задник": Синът на Ози Озбърн нападна Роджър Уотърс

03 септември 2025, 16:01 часа 0 коментара
"Баща ми винаги те е смятал за задник": Синът на Ози Озбърн нападна Роджър Уотърс

Синът на Ози Озбърн - Джак Озбърн, използва две думи по адрес на Роджър Уотърс: "Майната ти". Коментарът се появи в социалните мрежи във вторник (2 септември) в отговор на скорошно интервю с бившия басист на Pink Floyd и соло изпълнител, който заяви, че "не му пука" за соловата музика на покойния Ози Озбърн или тази на неговата група Black Sabbath.

"Ей, Роджър Уотърс. Майната ти", написа Джак Озбърн в публикацията си. "Колко жалък и откъснат от реалността си станал. Единственият начин, по който изглежда, че привличаш внимание в наши дни, е като изригваш глупости в пресата. Баща ми винаги е смятал, че си задник – благодаря, че доказа, че е прав.", написа достатъчно красноречиво Джак.

Posted by Jack Osbourne on Tuesday 2 September 2025

Скандалните изказвания на Уотърс

В интервю за "The Independent Ink" преди време Роджърс обсъжда състоянието на британската политика, когато казва: "Ози Озбърн, който почина наскоро, да е благословен в каквото и състояние да е бил през целия си живот. Никога няма да разберем. Въпреки че беше по телевизията в продължение на стотици години с идиотизма си, глупостите си и... музиката си, нямам представа. Не ми пука. Не ме интересува Black Sabbath, никога не ме е интересувала."

Коментарите на 81-годишния Уотърс дойдоха шест седмици след смъртта на Озбърн на 22 юли на 76-годишна възраст от сърдечен удар, само няколко седмици след като се изяви за последен път на концерта "Back to the Beginning" на 5 юли, в който участваха Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Mastodon, Lamb of God и десетки други групи и изпълнители, припомня "Billboard".

Снимка: Getty Images

Гневната тирада на Уотърс срещу Озбърн продължи с още една забележка към един от най-скандалните моменти в кариерата на Ози. "Нямам никакъв интерес да отхапвам глави на пилета или каквото и да правят те. Напълно ми е безразлично, знаете ли", каза той, а интервюиращият поясни, че Ози е отхапал главата на прилеп, а не на пиле. "Това е още по-лошо, нали?".

Коментарите под публикацията на Джак Озбърн подсилиха критиките към Уотърс, като феновете пишеха: "Хората трябва да питат кой е Роджър Уотърс, но никой не трябва да пита кой е Ози.", "Неуважението към тези, които са починали, е отражение на твоя характер. Очевидно Роджър няма такъв. Бог да те пази, Ози! Обичан си и ни липсваш.", както и: "Чудя се дали Дейвид Гилмор не го боли гърбът, заради това, че толкова години носеше Роджър Уотърс на плещите си."

Яна Баярова
