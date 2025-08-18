Big Brother се завръща: Ясни са водещите и точната дата

Есенният телевизионен сезон вече започва да се оформя, а днес стана ясно и кога ще започне поредното издание на едно от най-успешните риалити предавания не само в България, но и по целия свят - Big Brother. Шоуто ще се излъчва отново по NOVA, а стартът му ще бъде на 21 септември. И тази година водещи ще са Александра Богданска и Башар Рахал, който през месец май стана баща за трети път.

След големия си успех миналата есен, легендарното риалити шоу ще превземе ефира още по-цветно и интригуващо, съобщават от NOVA. Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти в най-коментираната къща в България.

Новите съквартиранти

Новите участници в Big Brother 2025 ще се впуснат в поредица от мисии, които ще разкрият истинските им цветове. Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любими съквартиранти, като гласуват за тях напълно безплатно чрез онлайн приложението NOVA PLAY. Чрез платформата публиката ще може да определя дневния ред в Къщата и да участва активно в част от мисиите на социалния експеримент.

"Голямата сестра", официалният подкаст на Big Brother, се завръща с втори сезон тази есен. Водещата Елена Сергова, която е част от екипа на "Ергенът: Любов в Рая", ще посрещне всички отпаднали участници в студиото на дигиталната поредица, където ще им зададе въпросите, които най-много вълнуват зрителите.

Очаква се скоро повече информация за съквартирантите и дали и тази година ще станем свидетели на "крилати" фрази, като "ш'са бора за теб, чуек!". Припомняме, че в последния сезон на Big Brother победител стана възпитаникът на Семинарият и фризьор по професия Марио Тодоров.