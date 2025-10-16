Бях чисто гол: Асен Блатечки откровено за неудобните сцени и реакциите на публиката

Асен Блатечки е от онези актьори, които не се притесняват да влязат в предизвикателна роля и смело се впуска в различни образи. Дори и ако трябва да играе гол пред камери или на сцената. За това той разказа в интервю за "На кафе". Той обясни, че в театъра е естествено публиката силно да се смущава при вида на голотата на актьорите, когато излязат пред всички. Блатечки обясни какво е личното му отношение към голотата и естетиката на голите сцени в театъра. "Смятам, че много трябва да се внимава с голотата, защото доста пъти съм виждал доста грозна голота, на красиви хора, които ги познавам и знам, че са красиви, но на сцената не беше така", каза актьорът, без да споменава конкретни имена.

Снимка: Asen Blatechki/Instagram

Без притеснение

Самият той е участвал в няколко постановки, в които се е наложило да играе без дрехи. И това се случило веднага след завършването на НАТФИЗ. В първите ми две - три представления си бях чисто гол на сцената, сподели Блатечки. Той допълни, че не се притеснява от този факт. "Нямам никакъв проблем с това въобще", но е убеден, че когато се правят подобни сцени, те "трябва да имат смисъл" и да изглежда естетически добре.

Когато сцената изисква откровеност – физическа или емоционална – всеки актьор трябва да бъде готов да се разкрие напълно в името на изкуството. Така участията на Блатечки в подобни провокативни роли оставят усещане не за скандал, а за сила и искреност, превръщайки го в един от най-смелите и истински актьори на българската сцена и екран.

