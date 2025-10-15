Филм с български копродуценти влезе в краткия списък за Европейските филмови награди

Европейската филмова академия представи краткия списък с 67 филма, от които ще бъдат избрани номинациите за Европейските филмови награди, съобщи сайтът "Screen Daily". Победителите ще бъдат обявени на 17 януари в Берлин. Краткият списък включва 44 пълнометражни филма, 15 документални и осем анимационни пълнометражни продукции. Сред номинираните пълнометражни филми е "Млечни зъби" ("Milk Teeth") на румънския режисьор Михай Минчан – копродукция между Румъния, Франция, Дания, Гърция и България. От българска страна копродуцентите са Поли Ангелова и Николай Тодоров от "Screening Emotions", които стоят зад филми като "Формулата на Тео", "Слава", "Урок" и др. Филмът "Млечни зъби" е единственото участие и на България, и на Румъния в тазгодишните номинации за Европейски филмови награди.

В списъка присъстват и филми като "Обикновен инцидент" на иранеца Джафар Панахи, носител на "Златна палма" тази година; отличеният с Гран при в Кан "Сантиментална стойност" на Йоахим Триер; "Мечти" на Даг Йохан Хаугеруд, носител на "Златната мечка" в Берлин, и "Гласът на Хинд Раджаб" на Каутер Бен Хания, отличен със "Сребърен лъв" във Венеция.

Краткият списък от 15 документални филма включва "Рифенщал" на Андрес Файел, който имаше премиера във Венеция, дебюта в Локарно "With Hasan in Gaza" на Камал Алджафари и "Militantropos" за войната в Украйна.

Европейските филмови награди

Обявяването на краткия списък е първата стъпка в процедурата за наградите на Европейската филмова академия. В следващите седмици 5400-те членове на академията ще изгледат филмите от списъка и ще гласуват за номинациите, с изключение на категориите "Награда на европейската млада аудитория", наградата на публиката LUX и почетните награди.

Номинациите за европейски филм, режисьор, документален филм, анимация, актриса, актьор и сценарист ще бъдат обявени на 18 ноември по време на Европейския филмов фестивал в Севиля, съобщава БТА.